'우리들의 발라드' 정재형, 천범석 무대에 '오열'···"음악 너무 어렵지만 이런 감동 때문에 힘이 돼"

천범석이 정재형을 울렸다.18일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 TOP6 결정전, 세미 파이널이 진행됐다.이날 방송에서는 천범석이 탑백귀의 뜨거운 호응을 얻어냈다. 이날 천범석은 김광석의 '너에게'를 선곡해 자신만의 스타일대로 선보였다.이에 정재형은 오열을 하며 자신이 받은 감동을 대신했다. 그리고 이날 특별 탑백귀 대표로 자리한 윤상은 해당 곡을 작곡한 작곡가 김형석과의 추억을 떠올리며 "제 추억을 아름답게 포장해 주셨다"라고 고마워했다.이어 윤상은 "광석이 형의 버전도 너무 아름답지만 이 곡의 새로운 주인을 만난 거 같다"라며 칭찬했다.그리고 대니 구는 "영 빌리 조엘을 보는 느낌이다. 어린 천재 같은 느낌이 있다"라고 극찬했다.계속해서 칭찬이 이어지는 가운데 정재형은 자신이 눈물을 흘린 이유를 밝혔다. 그는 최근 음악을 하면서 "참 음악 힘들다 하는 생각이 든다"라고 고백했다. 이어 그는 "그런데 천범석의 무대를 보는데 갑자기 무대가 뮤지컬 무대처럼 변하더라. 그리고 자칫 생소할 수 있는 가사를 새로운 목소리로 너무나 잘 전달해 주었다. 이 무대는 고생하고 있는 나 같은 음악가들에게도 힘이 될 것 같다. 그리고 내가 말하는 그 의미를 음악가들은 알 거다"라며 "음악이 쉽지는 않지만 이런 한 곡, 이런 무대의 감동 때문에 힘이 된다. 그리고 범석은 앞으로도 음악을 잘할 거라고 생각한다"라며 자신이 받은 감동을 전했다.이에 박경림은 "정말 발라드는 위로와 응원이네요"라며 벅찬 마음을 전했다.한편 이날 천범석은 135표를 얻으며 1위에 올라 다음 라운드 진출에 대한 희망을 더욱 높였다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)