뉴스

북한, 17세 이하 월드컵 16강서 일본에 승부차기 패배

전영민 기자
작성 2025.11.19 08:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일본이 북한을 꺾고 FIFA U-17 월드컵 8강에 오른 소식을 전한 아시아축구연맹. (사진=아시아축구연맹 홈페이지, 연합뉴스)
▲ 일본이 북한을 꺾고 FIFA U-17 월드컵 8강에 오른 소식을 전한 아시아축구연맹.

북한이 2025 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에서 일본에 승부차기 끝에 패해 8강 진출에 실패했습니다.

북한 U-17 축구대표팀은 오늘(19일) 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 대회 16강전에서 일본과 전·후반을 1대 1로 맞선 뒤 승부차기에서 4대 5로 졌습니다.

2011년 이후 14년 만에 대회 8강에 오른 일본은 잉글랜드를 4대 0으로 완파한 오스트리아와 오는 21일 4강행 티켓을 놓고 다툽니다.

잉글랜드는 32강전에서 백기태 감독이 지휘하는 한국을 2대 0으로 눌렀으나 오스트리아에는 맥없이 무너졌습니다.

이번 대회 8강 대진은 오스트리아-일본을 비롯해 이탈리아-부르키나파소, 포르투갈-스위스, 모로코-브라질로 짜였습니다.

한편, 북한은 이달 모로코에서 막을 내린 2025 FIFA U-17 여자 월드컵에서 정상에 올라 대회 2연패를 달성한 바 있습니다.

(사진=아시아축구연맹 홈페이지, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지