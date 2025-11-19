뉴스

'딸 전세' 언급에 '발끈'…김병기 '버럭' 제지

민경호 기자
작성 2025.11.19
<앵커>

어제(18일) 국회에선 김용범 대통령실 정책실장과 국민의힘 김은혜 의원이 충돌했습니다. 청년 주거정책 예산을 질의하는 과정에서 김 의원이 김 실장의 딸을 거론하자 김 실장이 강하게 반발한 건데 격해지는 언쟁에 여권 인사들까지 나서 김 실장을 말렸습니다.

민경호 기자입니다.

<기자>

대통령실 예산 등을 심사한 국회 운영위원회.

김은혜 국민의힘 의원이 정부의 전세 대출 관련 예산이 줄어들었다고 지적하다가 김용범 대통령실 정책실장의 딸 얘길 꺼냅니다.

[김은혜/국민의힘 의원 : 정책실장님, 지금 따님이 전세 살고 계시죠?]

그러더니 월세가 아닌 차후 주택 구입 가능성이 상대적으로 높은 전세 아니냐면서 다른 청년들도 전세로 살 수 있도록 관련 예산을 확보하라고 주장했습니다.

[김은혜/국민의힘 의원 : 전세를 살았지 월세가 아니잖아요. 그러면 집을 살 수 있는 보통 주거 사다리로 전세를 이야기하죠. 청년들한테는…. 지금 따님한테 임대주택 살라고 얘기하고 싶으세요?]

[김용범/대통령실 정책실장 : 우리 딸을 거명해서 그렇게까지 할 필요가 없고요. 지금 '생애최초'나 청년들 대출 줄인 것 없습니다. 뭘 줄였습니까?]

옆자리의 우상호 대통령실 정무수석이 김 실장의 팔을 잡으며 말렸지만, 두 사람의 언쟁은 계속됐습니다.

[김은혜/국민의힘 의원 : 엮고 있는 건 실장님이십니다!]

[김용범/대통령실 정책실장 : 의원님이 엮었잖아요!]

민주당 원내대표인 김병기 국회 운영위원장이 나서 소리치며 제지하기도 했습니다.

[김병기/국회 운영위원장(민주당 원내대표) : 정책실장! 정책실장! 지금 뭐 하는 겁니까? 여기가 정책실장 화내는 곳입니까? (송구합니다.)]

회의에선 정부가 추진 중인 '내란 가담 공무원 조사 TF'를 두고, 적법 절차로 이뤄지고 있단 민주당과 사실상 공무원 사찰이란 국민의힘이 충돌하기도 했습니다.

(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
