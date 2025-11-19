뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

작성 2025.11.19 06:05
1. 정부, 론스타에 완승…4천억 원 안 줘도 된다

외환은행 매각 사건과 관련해 외국계 사모펀드 론스타에 배상금을 지급하란 국제 기구 판정에 불복해서 정부가 제기했던 취소 소송에서 이겼습니다. 이번 결정으로 4천억 원 규모의 배상금과 이자를 론스타에 지급할 의무가 사라졌습니다.

2. UAE와 7건 MOU…'150억 달러' 방산 수출 기대

이재명 대통령과 알 나흐얀 아랍에미리트 대통령이 정상회담을 통해 인공지능, 원자력 개발 등 7개 분야 협력을 약속했습니다. 대통령실은 이번 회담으로 150억 달러 규모 방산 수출 가능성이 높아졌고, 200억 달러 규모 AI 인프라 구축 사업에 동참한다고 밝혔습니다.

3. 일 영화 중단·항공권 취소…중 '한일령' 본격화

중국 정부가 일본 여행 자제를 권고한 데 이어 일본 영화 상영도 막기 시작하면서 이른바 '한일령'이 본격화한 걸로 보입니다. 나흘 만에 일본행 항공권 50만 장이 취소됐고 일본 기업을 대상으로 한 불매 운동 조짐까지 보이고 있습니다.

4. 경찰, 전광훈 첫 소환 조사…"모든 혐의 부인"

서부지법 폭동 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 10개월 만에 처음으로 경찰 소환 조사를 받았습니다. 전 목사는 관련 혐의를 모두 부인했습니다.
