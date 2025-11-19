[날씨] 오늘도 '칼바람' 날씨 계속돼…전국 곳곳 영하권

오늘(19일) 아침도 따뜻하게 입고 나오셔야겠습니다.



어제보다 바람은 다소 잦아들었지만 현재 서울이 영하 1.2도, 제천 영하 6.5도, 봉화 영하 8.2도 등 중부와 경상권을 중심으로 영하권 기온을 보이고 있습니다.



오늘까지 춥다가 기온은 점차 오름세를 보이며 내일 낮부터는 평년 기온을 회복하겠습니다.



밤사이 제주 산지에는 10cm가량의 눈이 내려 쌓이며 한때 대설주의보가 내려졌었는데요.



제주는 내일 새벽까지 전남 서해안은 오늘 아침까지 비나 눈이 조금 더 내리다 그치겠습니다.



반면 동쪽 지역의 대기는 더 메말라가고 있습니다.



야외 활동 시 산불 등 화재 예방에 힘써주셔야겠고요.



오늘 전국이 대체로 맑겠는데요.



충청과 호남, 제주는 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 보시면 춘천이 영하 5.8도, 대구 2.1도, 광주 4.4도로 시작하고요.



낮 기온 춘천 8도, 대구 11도, 광주 10도로 오늘 중부와 경상권을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



당분간 별다른 비 소식은 없겠고요.



다음 주 월요일 서쪽 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)