클라우드플레어 장애…챗GPT·X 등 다수 한때 접속 안돼

▲ 챗GPT

웹 인프라 기업 클라우드 플레어가 네트워크 장애를 일으켜 챗GPT와 엑스(X·구 트위터)를 포함한 다수 서비스가 한때 중단됐습니다.클라우드플레어는 오후 8시 48분(한국시간) 내부 서비스의 성능 저하가 발생하기 시작했다고 18일 밝혔습니다.주요 웹사이트의 장애를 모니터링하는 '다운디텍터'도 오후 8시 30분쯤부터 클라우드플레어를 비롯해 대다수 사이트에서 장애 보고가 급증했다는 모니터링 결과를 게시했습니다.클라우드플레어는 웹사이트가 원활하게 운영되도록 지원하고 온라인 위협에서 보호하는 인프라를 제공하는 기업입니다.전 세계 인터넷 트래픽의 약 5분의 1이 클라우드플레어의 네트워크를 거치기 때문에 여기에 문제가 생기면 대규모 인터넷 장애가 발생하게 됩니다.다운디텍터는 같은 시간 장애를 일으킨 서비스로 오픈AI의 챗GPT와 X, 구글, 유튜브, 페이스북, 아마존 등과 온라인게임 리그오브레전드, 클라우드 서비스인 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저 등이 포함됐다고 전했습니다.가상화폐 거래소 코인베이스와 무디스 신용평가 서비스도 장애를 겪었고 미국 뉴저지 교통국의 일부 디지털 서비스도 중단 또는 지연됐다고 AP통신은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)