트럼프, '7년만의 방미' 사우디 빈살만에 오·만찬 '국빈급예우'

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 미국을 찾은 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와 오·만찬을 모두 함께하는 파격 의전에 나섰습니다.백악관이 사전 공지한 일정에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오전 11시 백악관 마당인 사우스론에서 빈 살만 왕세자의 도착 환영식을 연 뒤 양자 회담과 오찬을 잇달아할 예정입니다.트럼프 대통령은 오찬을 마치고 오후 2시 빈 살만 왕세자를 환송한 뒤 다시 오후 6시 40분 사우스론에서 빈 살만 왕세자를 맞이합니다.이스트룸에서 2시간가량 만찬을 한 뒤 오후 9시 10분 환송할 예정입니다.저녁 일정에는 퍼스트레이디인 멜라니아 트럼프 여사도 함께합니다.오·만찬을 포함해 이날 오전부터 오후 늦은 시간까지 빈 살만 왕세자와 함께하는 일정으로, 공식 국빈 방문은 아니지만 국빈급 예우라는 평가가 나옵니다.CBS 방송 등 미국 언론에 따르면 이날 환영식에서는 대포 발사와 양국 국기 공동 게양, 미군 상공 비행 등이 준비됐습니다.만찬은 '블랙타이 정찬' 형식으로 진행되며 사우디 대표단 30명을 포함해 120명이 초청받았습니다.국빈 만찬은 아니지만 트럼프 대통령의 재집권 뒤 외국 정상의 방문을 기리는 첫 공식 만찬이라고 미 언론들은 전했습니다.빈 살만 왕세자는 국가 원수는 아니지만 사우디의 실권자로 꼽힙니다.세계 최대 산유국이자 방산업계 '큰손'인 사우디는 미국의 오랜 전략적 협력국이지만, 2018년 10월 사우디 반정부 언론인 자말 카슈끄지 암살 사건을 계기로 관계가 껄끄러워졌다는 점에서 빈 살만 왕세자의 이번 방미가 더 주목받았습니다.빈 살만 왕세자가 미국을 찾은 것은 카슈끄지 암살 사건 이후 처음입니다.이날 회담에서는 미국 첨단 전투기 F-35를 사우디에 판매하고 양국이 경제·방위 협력을 강화하는 내용을 공식 발표할 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)