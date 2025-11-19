북 "핵잠 승인 엄중 사태…'핵 도미노' 초래"

<앵커>



우리나라와 미국의 공동 설명자료, 팩트시트가 발표된 지 나흘 만에 북한이 공식 반응을 냈습니다. 한국의 핵 추진 잠수함 건조에 대해서 핵 통제 불능의 상황을 초래하는 엄중한 사태라고 비난했습니다.



박예린 기자의 보도합니다.



<기자>



한미 팩트시트 발표 나흘 만인 어제(18일), 북한의 공식 반응이 조선중앙통신 논평을 통해 처음 나왔습니다.



한미의 공동 설명자료, 조인트 팩트시트에 대해 "변함없이 적대적이려는 한미동맹의 대결선언"이라고 비난하며, 트럼프 행정부의 대북정책 기조가 선명하게 드러났다고 주장했습니다.



한미가 '북한의 완전한 비핵화' 의지를 확약한 건, 대결 의지를 집중적으로 표현한 거란 주장도 폈습니다.



[김용현/동국대 북한학과 교수 : 트럼프 정부의 북한의 핵 보유를 용인하지 않겠다는 정책에 대한 불만을 명확하게 표현한 것이라고 봐야 됩니다.]



미국의 한국 핵추진잠수함 건조 승인에도 민감한 반응을 보였습니다.



한반도와 아태 지역을 넘어 전 지구적 범위에서 핵 통제 불능 상황을 초래하는 엄중한 사태란 겁니다.



특히 한국의 핵잠 보유는 자체 핵무장으로 나가기 위한 포석이라며, '핵 도미노 현상'과 '치열한 군비경쟁을 유발할 것'이란 주장도 폈습니다.



북한은 또 미국이 한국에게 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리를 용인함으로써 '준핵보유국'으로 발돋움할 수 있는 발판을 깔아줬다고 맹비난했습니다.



북한은 논평에서 우리 정부가 그제 제안한 남북군사회담에 대해선 따로 언급하지 않았습니다.



북한이 김정은 총비서나 김여정 부부장 명의가 아닌 조선중앙통신 논평이란 다소 낮은 수위로 입장을 낸 걸 두곤, 앞으로 북미 정상 만남의 가능성 등을 완전히 닫은 건 아니란 분석도 나옵니다.



대통령실은 "북측에 적대나 대결 의사가 없으며, 남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력하겠다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 최양욱·최하늘)