이스라엘, 트럼프 가자 평화구상 지지 안보리 결의 환영

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

이스라엘 정부는 유엔 안전보장이사회(안보리)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화구상을 지지하는 결의를 채택한 데 대해 18일(현지시간) 환영한다고 밝혔습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 총리실 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 트럼프 대통령의 20개 항목 구상에 따라 국제안정화군(ISF) 창설을 승인하는 안보리 결의 채택을 환영한다며 "평화와 번영으로 이어질 것"이라고 기대했습니다.또 "트럼프 대통령의 계획은 가자지구의 완전한 비무장화, 무장 해제, 극단주의 퇴치를 고수한다"며 "또 이스라엘과 이웃 국가의 추가적인 통합과 아브라함 협정의 확대를 이끌 것"이라고 말했습니다.그러면서 "트럼프 대통령의 획기적인 리더십이 이 지역을 평화와 번영, 미국과의 지속적인 동맹으로 이끌 것"이라고 덧붙였습니다.전날 유엔 안보리에서 채택된 이번 결의는 ISF와 트럼프 대통령이 의장을 맡는 평화위원회의 창설을 승인하는 내용을 담았습니다.아울러 "팔레스타인 자치정부(PA)의 개혁 프로그램이 충실히 시행되고 가자지구 재건이 진전된 후, 팔레스타인의 자결권과 국가 지위(statehood)에 도달할 수 있는 신뢰할 수 있는 경로를 위한 조건이 마침내 갖춰질 수 있을 것"이라며 팔레스타인의 국가 승인 가능성도 언급했습니다.이에 네타냐후 총리는 전날 "팔레스타인 국가 수립을 위한 어떤 시도도 반대할 것"이라며 강한 반대 입장을 표명한 바 있습니다.현지 매체 타임스오브이스라엘은 네타냐후 총리가 개인 계정에는 안보리 결의 환영 성명을 올리지 않았다고 짚었습니다.PA도 안보리 결의를 환영하며 신속한 이행을 촉구했다고 AFP통신이 보도했습니다.PA 외무부는 이날 성명에서 안보리 결의가 "팔레스타인 국민의 자결권과 독립 국가 수립 권리, 가자지구 원조 의지를 확인했다"며 "정상 생활 회복 보장, 가자지구 주민 보호, 강제 이주 방지를 위해 결의를 즉각 이행해야 한다"고 강조했습니다.하마스는 그러나 "이번 결의가 팔레스타인 주민의 정치·인도주의적 수요와 권리에 대한 기대 수준을 충족하지 못한다"고 반발했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)