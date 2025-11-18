뉴스

14살 팬과 약속 위해…이강인의 힘찬 질주

이정찬 기자
작성 2025.11.18 21:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

축구대표팀이 현재 가나와 올해 마지막 평가전을 치르고 있는데요. 이강인 선수는 14살 소녀 팬의 소원을 이뤄주기 위해 어느 때보다 특별한 마음으로 골문을 조준하고 있습니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

지난 볼리비아전에서, 이강인이 다른 선수들과는 멀찍이 떨어진 채 14살 소녀의 손을 잡고 그라운드에 나섭니다.

선천적으로 근육이 약한 이채원 양이 함께 입장하는 어린이로 선발되자, 채원 양과 발걸음을 맞추고, 든든한 힘이 되어준 겁니다.

[이강인/축구대표팀 미드필더 : 힘들면 말해줘요. (네.)]

이강인 선수의 '열혈 팬'으로 잊지 못할 추억을 만든 채연 양은,

[이채원/축구팬 : 하이파이브했어. 손 안 씻을 거야.]

경기가 끝난 뒤 다시 한번 깜짝 만남을 가졌습니다.

채연 양은 직접 그린 그림을 선물한 뒤, 이강인 선수의 사인을 받고, 함께 축구 얘기를 나누는 소원을 이뤘고,

[이강인/축구대표팀 미드필더 : 응원 많이 해줘요. (네.) 저도 항상 많이 응원하고 있을게요.]

[이채원/축구팬 : 관중석에서 제가 부르면 기억해 주세요. (알겠어요.)]

또 하나의 특별한 소원을 밝혔습니다.

[이채원/축구팬 : 골 넣으면 카메라에 이렇게 하고 있으면 내가 TV에 가서 이렇게 하고 싶어요.]

[이강인/축구대표팀 미드필더 : 화면 앞에 가서 이러면 되죠? (네.)]

그리고 오늘(18일) 채원 양과 약속을 지키기 위해 이강인은 가나 골문을 정조준하고 있습니다.

오른쪽 날개로 선발 출전해 폭넓게 움직이며 기회를 엿보고 있습니다.

(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지