'항소 포기' vs '조작 기소'…국조 협상 또 결렬

<앵커>



국회에선 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 국정조사할지 말지를 두고 진통이 이어지고 있습니다. 무엇을 조사할지를 놓고, 여당은 검찰의 집단 항명을, 야당은 여권의 외압 의혹을 주장하며 맞서다 협상이 또 결렬됐습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



오찬까지 함께하면서 국회 국정조사 문제를 협상한 여야 원내지도부.



[유상범/국민의힘 원내수석부대표 : 오늘 식사자리에선 별도 논의를 안 했고, 3시 반에 다시 만나서 논의를 하는 것으로….]



오후에도 협상을 이어갔지만, 오늘(18일)도 합의하진 못했습니다.



[문진석/민주당 원내수석부대표 : 국정조사 방식에 대해서는 좀 더 논의하기로 이렇게 얘기가 끝났습니다.]



국민의힘은 민주당이 다수인 국회 법제사법위원회가 아닌, 여야 동수의 별도 특별위원회를 꾸려 대통령실과 법무부의 외압 의혹을 조사해야 한단 입장입니다.



법무부의 정성호 장관과 이진수 차관을 '외압 당사자'로 지목한 국민의힘은 오늘 아침, 과천 법무부 청사 앞에서 규탄대회를 열었고, 두 사람을 직권남용 혐의로 경찰에 고발하기도 했습니다.



[곽규택/국민의힘 원내수석대변인 : 수사를 통해서 이번 항소 포기 사태에 대한 윗선의 지시, 그리고 부당한 외압의 실체, 명백하게 밝혀져야 할 것입니다.]



민주당은 대장동 사건과 관련해 검찰의 수사와 기소가 적절했는지, 나아가 검찰 내부의 집단행동이 항명에 해당하는지를 두루 따져봐야 한단 입장입니다.



특히 신속한 조사를 위해선 사안에 대한 이해도가 높은 법사위가 국정조사를 맡는 게 효율적이란 주장도 펴고 있습니다.



민주당은 집단행동에 참여한 검사장 일부가 사의를 표명한 데 대해, 사표 수리 대신 징계를 해야 한다며 검찰 압박을 이어갔습니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : 검찰청도 폐지되면 본인들이 뭐 멋있게 최선임으로서 총대 메는 모습을 연출하려고 하는 의도 같은데, 사표 수리하지 말고 (징계) 절차를 진행하는 것이 맞는다고….]



여야는 일단 오는 27일로 예정된 국회 본회의 전까지 협상을 이어갈 계획입니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 이재성)