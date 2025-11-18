여야, 국회 정개특위 구성 논의…국정조사, 또 합의 불발

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표, 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표가 18일 서울 여의도 국회에서 회동하고 있다.

여야는 내년 6월 지방선거를 앞두고 선거구획정안을 마련할 정치개혁특별위원회(정개특위) 구성 방안을 논의하기로 했습니다.민주당 문진석 원내운영수석부대표는 오늘(18일) 여야 회동 이후 기자들과 만나 "정개특위와 관련해 (각자) 당내 논의를 거쳐 보자, 이런 정도로 정리됐다"고 전했습니다.국민의힘 유상범 원내수석부대표는 "전례에 따라 정개특위를 구성해 지방선거 전 선거구 획정을 논의하자는 얘기가 있었고, 민주당에서도 이 부분에 대해 논의하는 것으로 서로 간에 결론이 났다"고 설명했습니다.국회는 통상 지방선거나 총선 등을 앞두고 정개특위를 꾸려 선거구획정안과 선거제 개편안 등을 논의합니다.검찰의 대장동 항소 포기 결정 이후 진상 규명을 위한 국회 국정조사 합의는 또다시 불발됐습니다.민주당은 국회 법사위에서 국정조사를 해야 한다고 주장한 반면, 국민의힘은 별도의 특위를 구성해야 한다고 주장하며 이견을 좁히지 못하고 있습니다.다만, 여야는 민주당이 지적하는 검찰의 집단 항명·조작 수사 문제와 국민의힘이 주장하는 항소 포기 외압 의혹을 모두 포함해 조사하는 데는 합의했습니다.문 수석부대표는 "당분간은 (국정조사를) 일방 처리하지 않기로, 그 정도 합의는 됐다"며 "계속 협의를 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)