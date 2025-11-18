LIV서 161억 원 번 스텐손, 벌금 19억 원 내고 DP 월드투어 복귀

▲ 헨리크 스텐손

스웨덴의 골프 스타 헨리크 스텐손이 유럽 투어인 DP 월드투어로 복귀합니다.미국 골프 전문 매체 골프채널은 "LIV 골프에서 뛰던 스텐손이 벌금 100만 파운드(약 19억 2천만 원) 이상을 내고 2026시즌 DP 월드투어로 복귀한다"고 전했습니다.올해 49세인 스텐손은 2016년 메이저 대회인 브리티시오픈에서 우승을 차지한 선수입니다.DP 월드투어 통산 11승, 미국프로골프(PGA) 투어 통산 6승을 거둔 스텐손은 2022년 7월 LIV 골프로 이적했습니다.당시 스텐손은 라이더컵 유럽 대표팀 단장직을 맡고 있었지만, 단장 자리를 사실상 내팽개치고 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프로 옮겨 많은 비난을 받았습니다.특히 LIV 골프 출범 초기였던 당시 PGA 투어와 DP 월드투어는 선수들의 LIV 골프 이적을 막기 위해 'LIV 골프로 넘어가면 라이더컵에 뛸 수 없다'고 엄포를 놨는데, 정작 라이더컵 유럽 대표팀 감독 격인 단장을 맡고 있던 스텐손이 LIV 골프행을 택하면서 PGA 투어와 LIV 골프의 모양새가 우스워졌습니다.이후 LIV 골프에서 뛰던 스텐손은 올해 부진한 성적에 그치면서 2026시즌 활약할 무대가 마땅치 않아졌습니다.올해 LIV 골프 포인트 강등권인 52위에 그쳐 리그에서 퇴출당한 스텐손은 다시 LIV 골프 프로모션 대회에 도전하거나, 아니면 아시안투어에서 활약하는 선택지밖에 없었습니다.하지만 DP 월드투어에 벌금 100만 파운드 이상을 내고, 추가로 비공개 징계까지 받는 조건으로 복귀가 가능해졌습니다.LIV 골프에서 이적 직후인 2022년 7월에 한 차례 우승한 스텐손은 LIV 골프 4년간 상금으로 1천101만 달러, 우리 돈으로 161억 원 정도를 번 것으로 알려졌습니다.4년간 161억 원을 벌고 DP 월드투어 복귀 벌금 19억 원을 냈으니 스텐손으로서는 4년 전 LIV 골프 이적이 '남는 장사'가 된 셈입니다.(사진=게티이미지코리아)