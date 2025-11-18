김송, 부정선거 음모론·지역비하 의혹 양국 국가대표 공개 두둔…"깡패세요?" 날선 비난

김송은 17일 자신의 소셜미디어를 통해 길거리에서 진행된 이재명 대통령 관련 여론조사 영상을 공유하며 "여론, 래거시미디어 조작. 시민이 옳다"는 글을 올렸다. 이어 대통령의 발언 영상을 게재하며 "국민 개인을 처리하라고? 깡패세요? 태극기 안 어울려요. 태극기 뱃지 떼주세요"라며 강도높은 비난을 이어갔다.
영상에서 이 대통령이 "저번 양궁 선수 어떻게 됐나"라고 묻고, 관계자가 "징계위원회 진행 중"이라고 답하자 "너무 지연되지 않게 신속하게 처리되면 좋겠다"고 말하는 장면이 담겼다. 김송은 이 장면을 두고 "멸공이라고 적었다고 일개 양궁선수 징계 빨리 먹이라고 압박하는 한 나라의 대통령. 국민 개인을 처리하라고? 깡패세요?"라는 글도 덧붙였다.
김송이 '일개 양국 선수'라고 언급한 인물은 부산 사상구청 소송 양국 국가대표 장채환(33) 선수다. 그는 지난 7월까지 "중국=사전투표 조작=전라도=선관위 콜라보", "투표는 본투표 노주작, 멸공" 등의 글을 게시했다가 논란이 되자 SNS 계정을 비공개로 전환했다. 이후 이 같은 내용이 보도되자 장채환 선수는 "1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이라고 생각하지 못했다."면서 "전라도를 비하하는 게 아니라 저의 고향으로 선거철만 되면 욕을 먹는 게 싫었다. 악의가 없었다."고 사과글을 올렸다.
사상구청은 내부 지침을 근거로 장 선수의 계약 해지 여부를 검토 중이며, 대한양궁협회 역시 스포츠공정위를 열어 징계 수위를 논의 중인 것으로 전해졌다.
