'모범택시3'가 마지막?…김의성 "이제훈 도가니 상태에 달려있다"

'모범택시3'가 다음 시즌 제작에 대한 물음표를 남겼다.



배우 이제훈은 18일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호, 연출 강보승) 제작발표회에서 이번 시즌이 최종작이냐는 질문에 대해 "무지개운수가 시청자 여러분들께 오래도록 사랑받았으면 하는 바람이지만, 그 바람만으로 이뤄질 수 없다고 생각한다"라고 운을 뗐다.



이어 이제훈은 "제가 이번 시즌에서 할 수 있는 건, 여태까지 했던 시즌보다 모든 것에 힘을 더하고 더해서 '모든 걸 쏟아 부어야겠다'는 생각으로 임했다. 만약 이번 시즌이 마지막이라 한다면, '정말 이 배우가 모든 열정과 사랑을 쏟아냈구나' 라고 시청자가 느껴주길 바라는 마음으로 제가 가진 모든 역량을 쏟아 부었다"라고 설명했다.



시즌3 연출을 맡은 강보승 감독은 "보통 '트릴로지'라고 해서 3부작이 완결성 있는 구조이기 때문에, 최종장처럼 보이기도 한다. 마치 최종장인 것처럼, 최선을 다해 만들 기도 했다"며 이제훈과 마찬가지로 모든 걸 쏟아 이번 '모범택시3'를 만들었다고 밝혔다.



그러면서 강 감독은 아리송한 말을 이었다. 그는 "스포가 될지 모르겠지만, '모범택시3'를 보다 보면 숫자 '3'이 없어질 거다. '모범택시'를 출발 할 때 본연의 마음, 시즌 1, 2, 3가 중요치 않고 '우리가 모범택시다' 하는 본질에 집중하는 순간이 오게 될 거다"라고 덧붙였다.



이제훈과 강보승 감독의 불명확한 발언 이후, '모범택시3'의 큰어른인 김의성이 나섰다. 그는 "'모범택시'의 생명은, 김도기 기사의 도가니 상태에 달려있다. 그의 무릎연골만 괜찮다면, 영원히 갈 수 있다"라고 시원하게 말해 웃음을 자아냈다.



'모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 지난 2021년 첫 시즌을 선보인 '모범택시'는 높은 인기에 힘입어 2023년 시즌2가 제작됐고, 시즌2는 최고 시청률 21%를 기록하며 인기를 이어갔다. 이에 2년 만에 시즌3로 돌아온 '모범택시'에 시청자의 기대가 쏠리고 있다.



'모범택시3'에는 앞선 시즌에 이어 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)이 변함없이 완전체로 컴백한다. 5년의 내공을 쌓아 이제는 가족보다 더 끈끈한 원팀 케미를 탑재한 '무지개 5인방'이 피해자의 아픔을 어루만지고 빌런들을 응징하는 통쾌한 재미를 선사한다.



'모범택시3'는 '우주메리미' 후속으로 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송될 예정이다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)