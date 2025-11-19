'모범택시3' 이제훈 "시작부터 강력한 부캐 연기…'풍운아 도기'·'호구 도기' 기대해달라"

'모범택시3' 배우 이제훈이 시즌3에서도 다양한 부캐 플레이를 예고했다.



이제훈은 18일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호, 연출 강보승) 제작발표회에서 "시작부터 강렬한 부캐를 선사해드리지 않을까 싶다. 저 뿐만이 아니라 무지개운수 식구들의 부캐들이 만만치가 않다. 이번 시즌에서 강력하게, 아주 맛있게 보여드리지 않을까 싶다"라고 밝혔다.



'모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 지난 2021년 첫 시즌을 선보인 '모범택시'는 높은 인기에 힘입어 2023년 시즌2가 제작됐고, 시즌2는 최고 시청률 21%를 기록하며 인기를 이어갔다. 이에 2년 만에 시즌3로 돌아온 '모범택시'에 시청자의 기대가 쏠리고 있다.



'모범택시' 시리즈의 택시기사 김도기는 악의 무리를 처단하는 강력한 다크 히어로다. 뛰어난 무술 실력을 겸비한 김도기의 또 다른 특기는, 여러 '부캐'로 변화무쌍하게 변신할 수 있다는 점이다. 그동안 이제훈은 '왕따오지', '법사도기' 등 에피소드마다 다양한 부캐로 변신해 사건을 해결하는 모습으로 재미를 선사했다. 이에 이제훈이 이번 시즌3에선 어떤 부캐로 활약할 지 궁금증을 자아낸다.



이제훈은 "시즌1과 2에서 보여줬던 강력한 캐릭터들이 있어 이 캐릭터들을 뛰어넘을 수 있는 시즌3만의 부캐들이 잘 구현될 수 있을까, 시작부터 고민이 많았다. 시청자분들이 기대를 안고 보실 거라 긴장이 많이 됐다"라고 솔직하게 부담감을 전했다.



그러면서 이제훈은 시즌3에 등장하는 부캐들을 귀띔했다. 그는 "1, 2화에 제가 가진 모든걸 쏟아낸 거 같다. 국제범죄 에피소드인데, 김도기가 어떤 부캐로 악의 무리를 처단할지 기대해달라. 또 3, 4화에선 그와 반대된 귀엽고 사랑스러운 면모가 있는 캐릭터로 변신한다. 전 개인적으로 그 캐릭터가 애착이 많이 간다. 시즌3의 1, 2화는 '풍운아 도기'라 부르고, 3, 4화 캐릭터는 '호구 도기'라 불린다"라고 설명했다.



이어 "그 이후 에피소드들에서도 다양한 캐릭터들이 나온다. 전 다 보여드리고 싶다"며 "한 주 한 주 '모범택시3'를 애타게 기다리시며 저의 부캐도 기다려주셨으면 한다"라고 말했다.



'모범택시3'에는 앞선 시즌에 이어 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)이 변함없이 완전체로 컴백한다. 5년의 내공을 쌓아 이제는 가족보다 더 끈끈한 원팀 케미를 탑재한 '무지개 5인방'이 피해자의 아픔을 어루만지고 빌런들을 응징하는 통쾌한 재미를 선사한다.



'모범택시3'는 '우주메리미' 후속으로 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송될 예정이다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)