KT, 새 대표이사 후보군 33명…본격 심사 착수

▲ KT

KT가 차기 대표이사 공개 모집을 마무리하고 후보군을 33명으로 확정하면서 본격적인 심사 절차에 착수했습니다.KT 이사후보추천위원회는 지난 4∼16일 진행한 대표이사 후보 공개 모집과 사내 후보, 전문기관 추천을 포함해 총 33명의 후보군 구성을 완료했다고 밝혔습니다.지원자 명단과 사내 후보 규모 등 세부 내용은 공개하지 않았습니다.사외이사 8인으로 구성된 이사후보추천위원회는 외부 전문기관 추천, 공개 모집, 주주 추천, 관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성하기로 했습니다.업계에서는 박윤영 전 KT 기업부문장, 차상균 서울대 교수, 이현석 KT 커스터머부문장, 김태호 전 서울교통공사 사장이 공모에 참여한 것으로 알려졌습니다.박태웅 국가인공지능전략위원회 공공AX 분과장, 박원기 전 네이버클라우드 공동대표, 박대수 전 KT 텔레캅 대표, 김철수 전 KT스카이라이프 대표, 주형철 전 국정기획위원회 경제2분과 위원, 김재홍 서울미디어대학원대학교 석좌교수, 홍원표 전 SK쉴더스 대표 등도 후보군에 이름이 오르내립니다.향후 KT 이사후보추천위원회는 대표이사 후보 심사의 객관성과 전문성을 강화하기 위해 외부 전문가로 구성된 인선자문단을 운영할 예정입니다.인선자문단은 사내외 대표이사 후보군에 대한 서류 평가 의견을 위원회에 전달하고 위원회는 이를 참고해 대표이사 후보를 압축할 계획입니다.KT는 평가의 공정성을 확보를 위해 인선자문단 구성은 비공개로 진행된다고 설명했습니다.이사후보추천위원회는 후보군을 대상으로 서류·면접 심사를 거쳐 연내 최종 1인을 선정해 이사회에 보고합니다.이사회는 이를 바탕으로 주주총회에 추천할 최종 후보를 확정하며, 신임 대표이사는 2026년도 정기 주주총회에서 최종 선임될 예정입니다.(사진=KT 제공, 연합뉴스)