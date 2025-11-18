인천서 70대 운전 차량 인도로 돌진…엄마와 2살 딸 중상

인천에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도로 돌진해 30대 엄마와 2살 딸이 크게 다쳤습니다.



오늘(18일) 낮 12시 20분쯤 부평구 십정동 한 공영주차장에서 70대 남성 A 씨가 운전하던 차량이 주차장 출구에서 잠시 정차했다 갑자기 인도로 돌진했습니다.



이 사고로 30대 여성 B 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고 2살 난 딸도 다리 부위를 크게 다쳤습니다.



경찰 관계자는 "운전자가 급발진을 주장하고 있지는 않다"고 전했습니다.



---



급식 종사자와 돌봄 전담사가 포함된 학교 비정규직 노동자들이 이번 주 목요일부터 지역별로 총파업에 들어갑니다.



전국학교비정규직연대회의는 "교육 당국과 총 8차례에 걸쳐 집단 임금 교섭을 벌였지만, 노조의 요구가 일축됐다"며 이달 20일과 21일, 그리고 다음 달 4일과 5일 지역별로 나눠 파업을 벌인다고 밝혔습니다.



첫날인 모레, 20일에는 서울과 인천, 강원, 세종, 충북 노동자들이, 21일에는 광주, 전남, 전북, 제주 노동자들이 파업할 예정입니다.



---



블랙 프라이데이와 연말 쇼핑 시즌을 맞아 전 세계적으로 가짜 쇼핑 웹사이트가 크게 증가한 것으로 나타났습니다.



한 글로벌 사이버보안 업체가 최근 데이터를 분석한 결과 가짜 아마존 웹사이트와 이베이 사칭 사이트가 최근 한 달 사이에 많게는 500%까지 늘어난 것으로 나타났습니다.



국내에서도 쿠팡과 현대카드, CJ대한통운 등 유명 브랜드를 사칭해 피싱 웹사이트를 만들고, 개인정보 입력이나 악성코드 설치를 유도하는 사례가 재유행하고 있어 주의가 요구됩니다.