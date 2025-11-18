타이완 "중국 간첩 급증…6대 수법 이용해 침투"

▲ 중국의 타이완 침투 6대 수법

중국 간첩의 타이완 침투가 해마다 가파르게 증가하고 있다고 타이완 정부가 주장했습니다.자유시보 등 타이완 언론에 따르면 타이완의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회(MAC)는 타이베이 지방법원 국가안보 특별법정의 쉬카이제 판사가 중국의 타이완 침투 6대 수법을 공개했다면서 이같이 밝혔습니다.MAC는 중국이 군 기밀 유출, 사회분열, 과학기술 기밀 유출, 선거 개입 등 6대 수법을 이용해 타이완에 침투하고 있다고 설명했습니다.MAC는 중국의 이런 침투 행위로 인해 기소된 인원이 2022년 28명, 2023년 86명, 지난해 168명으로 급증하고 있다고 밝혔습니다.중국 간첩은 동향회와 동창회 등을 이용해 지역 사회에 침투하고 타이완 정당에도 침투해 사회 분열을 기도한다고 MAC는 지적했습니다.또 중국 기업의 타이완 산업 침투와 해저케이블 등 통신인프라 훼손 등도 획책하고 있다고 덧붙였습니다.그러면서 정부와 군 장병뿐만 아니라 일반 시민까지도 대상으로 삼고 있다고 전했습니다.한 관계자는 중국이 타이완 내 정당에 침투하기 위해 적발 위험 부담이 높은 직접 침투보다는 지방 선거 출마자, 선거 지원을 위한 협력자 포섭 등 우회적인 방법을 쓰고 있다고 설명했습니다.앞서 류더량 전 군사정보국(MIB) 국장은 지난 4월 타이완에 잠복한 중국 간첩 숫자가 5천 명이 넘는다고 주장했습니다.(사진=타이완 대륙위원회 캡처, 연합뉴스)