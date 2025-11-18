aT "올해 김장비용 20만 1천 원…작년보다 5.6% 적어"

▲ 17일 서울 송파구 가락몰에서 열린 '2025 가락시장 김장나눔 시민대축제'에서 참가 상인 및 자원봉사자들이 김치를 담그고 있다.

한국농수산식품유통공사, aT는 김장철을 맞아 김장 비용을 조사한 결과 지난 17일 기준 20만 1천151원으로 작년 11월 중순 21만3천3원 대비 5.6% 덜 들었다고 밝혔습니다.이번 조사 결과는 4인 가족, 배추 20포기 김장 비용 기준으로 정부와 유통업체 자체 할인이 반영된 가격입니다.aT는 전국 17개 전통시장과 36개 대형유통업체에서 주요 김장재료 14개 품목 가격을 조사했습니다.주재료 중 배추와 무는 추석 이후 잦은 강우로 작황이 부진해 도매가격은 상승세지만, 역대 최대 규모의 김장철 할인 지원 영향으로 소매 가격은 하락했습니다.지난해 대비 배춧값은 10% 하락하고, 무는 24% 싸진 것으로 조사됐습니다.배추와 무는 이달 하순부터 남부 지역에서 출하량이 늘어나면 도매가격이 하락세로 전환할 것으로 전망됩니다.부재료 가격도 하락하며 김장철 장바구니 부담 완화에 일조했습니다.배는 28% 하락했고, 새우젓은 8%, 소금값은 10% 내렸습니다.양념으로 사용되는 마늘, 양파 가격은 지난해보다 각각 9%, 6% 높지만, 평년 대비로는 각각 8%, 13% 낮은 수준입니다.(사진=연합뉴스)