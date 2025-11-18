디즈니+티빙·웨이브와 손잡았다…OTT 판도 뒤흔든다

디즈니플러스가 티빙과 손잡았다. 국내에서 최초로 글로벌 스트리밍 서비스와 로컬 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼이 통합한 서비스를 선보인다.



디즈니플러스는 18일 "디즈니플러스·티빙은 물론 웨이브까지 모두 이용 가능한 번들 요금제를 출시했다"고 밝혔다.



18일부터 출시되는 번들 요금제 2종은 다수의 OTT 서비스 구독에 부담을 느끼는 소비자들에게 합리적인 대안을 제시한다. 세 플랫폼을 한 번에 즐길 수 있는 올인원 패키지 '디즈니플러스·티빙·웨이브 번들(스탠다드)'은 월 2만 1500원으로 개별 구독 대비 37% 구독료 절감이 가능하다.



'디즈니플러스·티빙 번들(스탠다드)' 요금제는 월 1만 8000원이다. 디즈니플러스와 티빙의 스탠다드 멤버십 요금제가 각각 월 9900원과 1만 3500원인 점을 고려하면 개별 구독 대비 최대 23% 할인 효과를 누리며 두 서비스를 이용할 수 있다.



소비자들은 이번 번들 요금제를 통해 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 훌루 등 전 세계적으로 사랑받는 대표 브랜드의 영화, 애니메이션, TV프로그램 등 화제작부터 빠르게 라인업이 확대되고 있는 디즈니플러스의 한국 오리지널 작품들, 여기에 더해 티빙·웨이브·CJ ENM의 인기 드라마, 예능, 엔터테인먼트 콘텐츠까지 한층 방대한 라이브러리를 즐길 수 있다.



디즈니플러스는 티빙과 CJ ENM의 K스토리텔링 콘텐츠를 해외 소비자들에게 선보이는 글로벌 창구 역할도 맡는다. 지난 11월 5일을 시작으로 일본 디즈니플러스를 통해 '쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비', '응답하라 1988' 등 CJ ENM 인기 시리즈와 6일 독점 공개된 화제의 티빙 대표 오리지널 시리즈 '친애하는 X', 향후 공개 예정작까지 60여 개의 타이틀을 순차적으로 선보일 계획이다.



토니 자메츠코프스키(Tony Zameczkowski) 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC (Direct-to-Consumer) 사업 총괄 수석부사장은 "이번 협업은 한국 시장 내 디즈니플러스의 대담한 발걸음이자 아태지역 전략의 핵심적인 행보로, 디즈니플러스는 비즈니스를 확장하고 지역 곳곳에서 고객과의 소통을 강화하기 위해 혁신적인 방법을 지속적으로 모색하고 있다"고 전했다.



이어 "티빙 및 웨이브와 힘을 합침으로써 플랫폼 영향력을 확대하고 한층 풍부한 콘텐츠 생태계를 구축해 소비자들에게 훨씬 더 큰 가치를 선사하게 됐다. 동시에 우수한 한국 콘텐츠를 해외 시장에 알리는 여정에 힘을 보탤 수 있어서 기쁘고, 이번 파트너십이 스트리밍 업계 내에서 국경을 초월한 새로운 협력 기준을 세울 수 있기를 바란다"고 밝혔다.



김소연 디즈니코리아 대표는 "이번 협력은 국내 소비자에게 제공하는 가치를 확대할 뿐만 아니라 로컬 콘텐츠의 창의적 역량과 글로벌 시청자를 연결하는 가교 역할까지 강화한다"고 전했다.



이어 "본 파트너십이 한국 스트리밍 시장의 판도를 바꾸는 '게임 체인저'가 될 것으로 기대하며, 앞으로도 디즈니플러스는 다변화되는 고객 니즈를 충족하기 위해 의미 있는 기회를 꾸준히 만들어 나갈 계획"이라고 덧붙였다.



최주희 티빙 대표는 "티빙과 웨이브의 강력한 K콘텐츠와 디즈니의 프리미엄 콘텐츠가 결합해, 국내 이용자들에게 합리적인 서비스를 선보이게 되어 기쁘다"면서, "앞으로도 티빙은 강력한 콘텐츠 라이브러리를 기반으로 이용자들에게 더 큰 즐거움과 감동을 전할 수 있도록 과감하고 혁신적인 도전을 이어갈 것"이라고 말했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)