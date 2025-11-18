KBO, CJ ENM과 유무선 중계권 재계약 합의

▲ 야구회관 입구

KBO리그 2024∼2026년 유무선(뉴미디어) 중계권 사업 대상자인 CJ ENM이 2027년 이후에도 중계권을 유지할 전망입니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 오늘(18일) "2026년에 만료되는 KBO리그 유무선 중계권 계약과 관련해 기존 중계권사인 CJ ENM과 차기 계약에 대한 우선협상을 타결했다"고 밝혔습니다.KBO 사무국과 CJ ENM은 지난달 재계약에 합의했으나 프로야구 포스트시즌과 K-베이스볼 시리즈 등으로 발표 시점을 연기했습니다.양측은 올해 꾸준히 우선 협상을 진행해 왔으며, 우선협상에서 계약 기간과 금액에 대한 큰 틀에 합의했습니다.KBO 사무국 관계자는 "기간과 금액에 대한 최종 발표는 계약 세부 사항을 조정한 뒤에 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다.CJ ENM은 2024∼2026년 3년 총액 1천350억 원, 연평균 450억 원의 역대 최고액으로 KBO리그 유무선 중계권을 확보한 바 있습니다.CJ ENM에서 서비스하는 동영상 스트리밍(OTT) 서비스 티빙(TVING)을 통해 유무선 중계방송을 실시한 것은 야구 산업 지형도를 바꿔놨습니다.KBO 사무국은 2024년 계약 당시 소셜 미디어에서 경기 영상을 자유롭게 이용할 수 있도록 했고, 이는 2024년과 2025년 2년 연속 1천만 관중 돌파의 밑거름이 됐습니다.(사진=연합뉴스)