kt 고영표, 토종 투수 처음으로 KBO 수비상 수상

▲ 역투하는 kt의 선발 투수 고영표

프로야구 kt wiz 고영표가 토종 투수로는 처음으로 KBO 수비상을 받았습니다.한국야구위원회(KBO)는 오늘(18일) 제3회 KBO 수비상 수상자를 발표했습니다.KBO 수비상은 정규시즌에서 가장 뛰어난 수비력을 보여준 포지션별 선수 1명에게 수여하는 상으로, 각 구단 감독, 코치 9명, 단장 등 구단당 총 11명(총 110명)의 투표 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산해 수상자를 선정합니다.고영표는 투표인단 점수 66.67점과 수비 기록 점수 23.96점, 총점 90.63점으로 삼성 라이온즈 아리엘 후라도(86.23점)를 제쳤습니다.2023년부터 시상한 KBO 수비상에서 국내 투수가 수상하는 건 처음입니다.2023년엔 에릭 페디, 지난해엔 카일 하트(이상 NC 다이노스)가 받았습니다.NC 김형준은 총점 86.25점으로 포수 부문 수상자로 선정됐습니다.1루수는 르윈 디아즈(93.75점·삼성), 2루수는 박민우(87.5점·NC), 3루수는 송성문(98.21점·키움 히어로즈), 유격수는 김주원(90.63점·NC)이 수비상을 받습니다.김주원은 2025시즌 KIA 타이거즈에서 뛴 뒤 자유계약선수(FA)로 이날 두산 베어스와 계약한 박찬호와 총점 90.63으로 동률을 이뤘습니다.그러나 총점이 같을 경우 투표 점수 우위 선수가 앞선다는 선정 기준에 따라 단독 수상자로 뽑혔습니다.김주원의 투표 점수는 75.00점으로 박찬호(65.63점)보다 높았습니다.2023년, 2024년 수상자인 박찬호는 아쉽게 국내 선수 최초 3회 연속 수상을 놓쳤습니다.박찬호는 2023년에도 오지환(LG 트윈스)과 총점 동점을 기록했고, 투표 점수는 낮았으나 당시 기준에 따라 공동 수상자로 뽑혔습니다.외야수 부문에선 SSG 랜더스 좌익수 기예르모 에레디아가 역대 처음으로 3회 연속 수상의 기쁨을 안았습니다.에레디아는 투표 점수 75점, 수비 기록 점수 22.92점, 총점 97.92점으로 구자욱(72.92점·삼성)을 제쳤습니다.중견수는 LG 박해민(95.83점), 우익수는 삼성 김성윤(82.5점)이 수상자가 됐습니다.시상식은 24일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드에서 열리고 수상자에겐 상금 200만 원과 트로피를 수여합니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)