"일본서 고3까지 자녀 양육 비용 1인당 2억 원"

일본에서는 자녀 1명을 고등학교 3학년까지 키우는 데 2억 원가량 비용이 든다는 조사 결과가 나왔다고 요미우리신문이 18일 보도했습니다.



후생노동성 산하 국립성육(成育)의료센터가 작년 11월 첫째 아이를 둔 여성 4천166명을 상대로 자녀 양육에 든 의류, 식사, 의료 등 분야별 연간 비용을 설문한 결과, 18년간 자녀 1인당 육아 비용은 평균 2천172만 엔, 2억 498만 원으로 조사됐습니다.



연간 비용을 연령층 별로 보면 미취학 자녀 840만 원에서 1천39만 원, 초등생 1천76만 원에서 1천237만 원, 1천473만 원에서 1천803만 원, 1천709만 원에서 2천182만 원 등이었습니다.



고교 1학년 때가 2천182만 원으로 비용이 가장 많이 들고 2세 때가 840만 원으로 가장 적었습니다.



중학 3학년 때까지 15년간 비용은 1억 5천415만 원 정도로, 내각부의 2009년 조사치와 비교하면 179만 원 증가했습니다.



신문은 비목별로 2009년 조사치와 비교해 일반 생활비는 늘었지만, 의료비나 보육비 등은 줄었다며 정부나 지자체의 보육비 지원 등 효과를 원인으로 꼽았습니다.