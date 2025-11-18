일본 영토담당상, '독도 전시관 확장' 한국 항의에 "일본 고유 영토"

▲ 도쿄 영토주권 전시관

한국 정부가 일본의 독도 영유권 주장 홍보시설인 도쿄 '영토·주권 전시관' 확장에 항의한 데 대해 일본 각료가 독도가 자국 고유 영토라는 억지 주장을 되풀이했습니다.교도통신에 따르면 아카마 지로 영토문제담당상은 "다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)는 국제법상 명백히 우리나라(일본)의 고유 영토"라고 말했습니다.이어 "계속해서 영토관을 거점으로 국내외 (메시지) 발신 강화에 힘쓸 것"이라고 덧붙였습니다.일본 정부는 지난 14일 도쿄 지요다구 소재 영토·주권 전시관에 '게이트웨이 홀'이라는 공간을 추가로 마련해 문을 열었습니다.게이트웨이 홀 내부에는 3면 스크린 앞에 의자 수십 개가 배치됐으며 벽에는 영토 문제를 다룬 책이 비치됐습니다.옛 지도 등을 볼 수 있는 디지털 지도 전시대도 설치됐습니다.이에 한국 외교부는 대변인 명의 성명을 통해 강한 유감을 표명하고 시설 폐쇄를 거듭해서 촉구했습니다.또 주한 일본대사관 총괄공사를 불러 항의했습니다.(사진=독자제공, 연합뉴스)