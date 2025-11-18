뉴스

대전서 돌봄 로봇이 80대 낙상 환자 신고해 구조

유영규 기자
작성 2025.11.18 14:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대전서 돌봄 로봇이 80대 낙상 환자 신고해 구조
▲ 돌봄 로봇 꿈돌이

대전에서 스마트 돌봄 로봇이 위급상황에 빠진 환자를 구조해 관심을 받고 있습니다.

대전 대덕구에 따르면 지난 4일 오전 10시 40분 한 가정집 침대에서 떨어진 80대 A 씨가 돌봄 로봇을 향해 "아리아(음성 서비스 명령어), 도와줘"라며 구조를 요청했습니다.

도움 요청을 확인한 AI 스피커 운영업체는 곧바로 119에 신고했고, 소방대원들은 현장에서 A 씨 상태를 파악한 뒤 그를 병원으로 옮겼습니다.

당시 A 씨는 허리와 엉덩이 부위 뼈에 금이 가 거동이 불가능한 상태였습니다.

또 청각장애가 있는 A 씨 남편도 즉각 대응할 수 없었던 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 현재 병원에서 치료받으며 회복 중입니다.

그는 "당시 휴대전화도 침대에서 멀리 있어 '아리아'가 아니었다면 상황이 나빠졌을 가능성이 있다"고 말했습니다.

대덕구에서는 A 씨 사례와 같은 고령자들의 돌봄 공백 해소를 위해 돌봄 로봇 AI 스피커 '아리아'와 '꿈돌이 돌봄 로봇'을 운영 중입니다.

최충규 대덕구청장은 "AI 돌봄 기술이 긴급 상황에서 생명을 지키는 역할을 했다"면서 "누구나 안전하게 생활할 수 있도록 관련 사업을 확대하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=대전시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지