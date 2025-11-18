대전서 돌봄 로봇이 80대 낙상 환자 신고해 구조

▲ 돌봄 로봇 꿈돌이

대전에서 스마트 돌봄 로봇이 위급상황에 빠진 환자를 구조해 관심을 받고 있습니다.대전 대덕구에 따르면 지난 4일 오전 10시 40분 한 가정집 침대에서 떨어진 80대 A 씨가 돌봄 로봇을 향해 "아리아(음성 서비스 명령어), 도와줘"라며 구조를 요청했습니다.도움 요청을 확인한 AI 스피커 운영업체는 곧바로 119에 신고했고, 소방대원들은 현장에서 A 씨 상태를 파악한 뒤 그를 병원으로 옮겼습니다.당시 A 씨는 허리와 엉덩이 부위 뼈에 금이 가 거동이 불가능한 상태였습니다.또 청각장애가 있는 A 씨 남편도 즉각 대응할 수 없었던 것으로 전해졌습니다.A 씨는 현재 병원에서 치료받으며 회복 중입니다.그는 "당시 휴대전화도 침대에서 멀리 있어 '아리아'가 아니었다면 상황이 나빠졌을 가능성이 있다"고 말했습니다.대덕구에서는 A 씨 사례와 같은 고령자들의 돌봄 공백 해소를 위해 돌봄 로봇 AI 스피커 '아리아'와 '꿈돌이 돌봄 로봇'을 운영 중입니다.최충규 대덕구청장은 "AI 돌봄 기술이 긴급 상황에서 생명을 지키는 역할을 했다"면서 "누구나 안전하게 생활할 수 있도록 관련 사업을 확대하겠다"고 밝혔습니다.(사진=대전시 제공, 연합뉴스)