세징야, 두 달 연속 K리그 '이달의 선수'…통산 8번째

홍석준 기자
작성 2025.11.18 13:36 조회수
▲ 대구 세징야, 통산 8번째 K리그 이달의 선수상 수상

프로축구 K리그1 대구FC의 세징야가 두 달 연속이자 통산 8번째 '이달의 선수'에 선정됐습니다.

한국프로축구연맹은 오늘(18일) "세징야가 2025년 10월 'EA스포츠 이달의 선수상'을 수상했다"고 발표했습니다.

지난 9월에도 이달의 선수로 뽑혔던 세징야는 두 달 연속이자 통산 8번째로 이달의 선수상을 받았습니다.

세징야는 이달의 선수상 최다 수상자입니다.

이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 경기수훈선수(MOM), 베스트일레븐, 최우수선수(MVP)에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60％)를 통해 후보군을 선정합니다.

이후 TSG 기술위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25％)와 EA스포츠 FC온라인 이용자 투표(15％)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의 선수상을 받습니다.

10월 이달의 선수상은 K리그1 32~34라운드 경기를 대상으로 했습니다.

후보에는 마사(대전), 모따(안양), 세징야(대구), 이동경(울산)이 이름을 올렸고, 세징야가 가장 높은 합산점수 39.65점을 기록했습니다.

세징야는 10월 첫 경기인 32라운드 광주FC전에서 2골 1도움으로 대구의 3대 2 승리에 기여했습니다.

33라운드 강원FC전에서도 1골 1도움을 기록해 극적인 2대 2 무승부를 이끌었습니다.

세징야는 올 시즌 24경기 나서 11골 12도움을 기록 중입니다.

2019년(15골 10도움) 이후 개인 통산 두 번째 10골-10도움을 달성하며 매 경기 대구의 키 플레이어 역할을 해내고 있습니다.

세징야에게는 트로피와 함께 상금이 전달됩니다.

(사진=한국프로추구연맹 제공, 연합뉴스)
