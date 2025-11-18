임은정의 동부지검도…"보완수사로 피싱 자금세탁범 구속"

▲ 임은정 서울동부지검장

이미지 확대하기

▲ 보이스피싱 합수단이 추징 보전한 현금 1억 원(왼쪽)과 BMW 차량(오른쪽)

서울동부지검 '보이스피싱 범죄 정부합동수사단'은 오늘(18일) 경찰이 현금 수거책만 불구속 송치한 보이스피싱 사건을 보완수사해 자금세탁책 4명을 구속기소했다고 밝혔습니다.동부지검을 이끄는 임은정 검사장은 국회 토론회 등에서 검찰청 폐지와 함께 보완수사권도 없애야 한다고 주장한 바 있습니다.그럼에도 동부지검 차원에선 보완수사 성과를 홍보하는 자료를 낸 것입니다.합수단에 따르면 구속된 4명은 2022년 11월부터 올해 4월까지 대포통장을 이용해 510억 원의 온라인 게임머니를 판매하는 식으로 피싱 조직의 돈세탁을 도운 혐의를 받습니다.검찰은 대포통장 여러 개가 사용되고 여러 피해금이 혼용되는 등 추적이 어려운 상황에서도 50만 건 이상의 거래 내역을 분석해 4억 원 상당의 피해금이 자금세탁된 사실을 규명했다고 밝혔습니다.또 피고인이 자금세탁을 통해 범죄수익 47억 원을 취득한 사실을 밝혀내 현금 4억 원을 압수하고, BMW 등 고가 차량도 추징·보전했다고 덧붙였습니다.합수단은 "범죄자들이 범죄로 그 어떤 이익도 얻을 수 없도록 철저하고 끈질긴 수사로 국민들을 안전하게 보호하겠다"고 했습니다.(사진=합수단 제공, 연합뉴스)