'돌싱포맨' 에이티즈 산, '북부대공' 이미지 고충 토로 "음방 노출 늘 신경 쓰여"

그룹 에이티즈 멤버 산이 '북부대공' 이미지에 따른 고충을 전했다.



18일 방송될 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 방송인 샘 해밍턴, 마술사 최현우, 우주소녀 다영, 에이티즈 산이 게스트로 출연해 돌싱포맨과의 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.



최근 한국 남자 아이돌 최초로 '코첼라'에 입성한 에이티즈 산은 '북부 대공' 이미지에 따른 고충으로 "음악방송에서 양쪽 젖꼭지 노출이 불가능해 늘 신경 쓰인다"라며 최현우의 '젖꼭지 사라지는 마술'에 관심을 보여 폭소를 자아냈다. 이에 탁재훈은 "이미지와 달리 순진해서 금방 길들일 수 있겠다"고 자신해 모두를 폭소케 했다.



이어, 솔로 앨범으로 음원차트를 휩쓸고 있는 다영이 '쓰레기 남자 레이더'가 있다고 주장했다. 다영은 돌싱포맨의 "우리 중 '쓰레기 레이더'가 가장 감지되는 멤버가 누구냐"는 짓궂은 질문에 당황하며 "모두 재활용 가능하시다"라고 대답했다. 이에 돌싱포맨 멤버들은 "그럼 우리 넷 다 쓰레기란 말이냐"라며 다영을 궁지로 몰아가 현장이 초토화됐다.



이후, '마법사' 의혹을 받는 마술사 최현우가 마술 트릭을 알아내려는 돌싱포맨의 막무가내 딴지 공작에 곤욕을 겪었다. 그럼에도 불구하고 이상민의 소중한 '이것'을 순간이동 하는데 성공했는데, 이상민은 "도저히 불가능하다"며 놀라움을 금치 못했다. 이에 다영은 "능력을 좋은 데 쓰셔서 다행이다"라며 감탄해 웃음을 자아냈다.



한편, 샘 해밍턴이 개그맨 직속 선배 김준호의 결혼식에 참석하지 못한 대신이라며 김준호에게 쌀 한 포대를 선물해 폭소를 자아냈다. 그러나 미안한 기색도 잠시, "생각해 보니 준호 형 첫 번째 결혼식에는 참석해 축의금도 냈다"며 김준호의 금지된 과거를 소환해 현장이 초토화됐다는 후문이다.



돌싱포맨과 샘 해밍턴 X 최현우 X 다영 X 산의 대환장 케미는 18일 밤 11시에 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)