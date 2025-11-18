우리 말의 뿌리를 찾아서…첫 어원사전 출간

<앵커>



국어학계 거두 이기문 선생의 우리말 뿌리 찾기가 어원사전으로 결실을 거뒀습니다. 우리말 어원사전이 출간된 건 이번이 처음입니다.



이밖에 이번 주 읽어볼 만한 신간들을 이주상 기자가 소개해 드립니다.



<기자>



[어원사전 / 이기문 / 깊은뿌리]



우리말의 뿌리를 찾는 <어원사전>입니다.



나무 '뿌리'의 어원은 중세어 '불휘'인데, 만주어와 몽고어에서도 유사한 단어를 찾아볼 수 있습니다.



지금 우리가 사용하고 있는 말들이 어디서 시작돼 어떻게 변화해 왔는지 그 어원을 찾아 올라갑니다.



[이익섭/서울대 국문과 명예교수 : 우리말만 갖고는 안 되고 몽골어에 대한 지식 터키어에 대한 지식 그런 거를, 정말 근거를 확실히 찾아가면서 증명했던 거는 이기문 선생이 비로소 하신 거거든요.]



표제어만 3천380개, 1천300페이지가 넘는 방대한 작업으로 선생이 사망한 지 5년 만에 완성됐습니다.



[아버지의 훈장 / 이근배 / 시인생각]



뒤늦게 독립유공자로 인정받은 아버지에 대한 노 시인의 사부곡, <아버지의 훈장>입니다.



'신춘문예 10관왕'으로 유명한 이근배 시인이 등단 65주년을 맞아 자신의 아버지에게 바치는 시집입니다.



시인의 아버지 이선준 선생은 열 살 무렵 잠시 만난 뒤 한국전쟁 이후 소식이 끊겼지만, 뒤늦게 항일운동의 공을 인정받아 2020년 건국훈장 애족장을 수훈하면서 시인의 가슴속에 시상을 불러일으켰습니다.



[거짓말 게임 / 조무원 / 민음사]



서로 비교하고 평가할 수밖에 없는 현실에서 동등하지 못한 사람들이 어떻게 동등하게 만날 수 있을지 묻는 <거짓말 게임>입니다.



사람들은 진실만을 말해야 하는 진실 게임이 아니라 자신의 지위를 그럴듯하게 꾸미는 거짓말 게임을 수행하고 있다는 겁니다.



홉스와 루소를 비롯한 사상가들의 이론을 우리 시대의 '거짓말'이라는 키워드로 재해석합니다.



