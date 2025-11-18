중, 일본 영화 개봉 취소…사실상 '한일령' 발동

<앵커>



다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 발언으로 촉발된 중국과 일본의 갈등이 심화하고 있습니다. 중국은 경제, 군사적 압박과 함께 일본 영화 개봉을 취소하는 등 이른바 '한일령'을 사실상 발동했습니다.



베이징에서 한상우 기자입니다.



<기자>



중국이 치안 악화를 이유로 중국인들의 일본 방문과 유학 자제령을 내린 데 이어 이번에는 일본 애니메이션 짱구는 못말려의 개봉을 취소했습니다.



문화계 '한일령'이 현실화한 겁니다.



중국 관영 CCTV는 미국 블룸버그 통신을 인용해 중국 내 일본 제품 판매가 크게 줄 수 있다면서 일본제품 불매 운동 가능성에 대해 보도했습니다.



일부에서는 벌써부터 불매 운동을 벌일 일본 제품 목록을 공개하라는 요구도 나오고 있습니다.



관영매체들은 다카이치 총리 발언이 "내정 간섭이며 주제넘었다"면서, "중국의 마지노선에 도전하면 정면 공격의 직면할 것"이라고 연일 거친 표현을 쏟아냈습니다.



군사적 압박도 이어지고 있습니다.



중국 해사국은 어제부터 동중국해 북부에서 실탄 사격 훈련을 시작했습니다.



중국 장쑤성 연안, 한중 경제적 배타수역이 겹친 인근 해역입니다.



중국 관영매체들은 "한국과 일본, 주한·주일미군에 전략적 압박을 가할 수 있다"고 주장했는데, 주로 일본을 향한 군사적 경고라는 해석에 무게가 실립니다.



앞서 중국 해경은 일본과 영유권 분쟁 중인 센카쿠 열도, 중국명 댜오위다오 영해를 순찰한 사실을 알리기도 했습니다.



이런 가운데 중국을 방문한 일본 외무성 국장이 오늘 중국 측 담당자와 만납니다.



일본 측은 "서로 의견이 달라도 양국의 인적 교류에 영향이 없도록 하자"는 입장을 전달할 것으로 알려졌는데, 총리의 발언으로 불거진 갈등을 실무선에 조율하는 데는 한계가 있다는 전망이 지배적입니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김윤성)