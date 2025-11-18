"특위로 외압 규명"…"법사위에서 신속히"

<앵커>



대장동 사건 항소 포기와 관련한 국회 국정조사를 놓고, 여야 원내지도부가 오늘(18일) 다시 협의에 나섭니다. 국정조사 필요성에는 여야 모두 공감대를 이뤘지만, 조사 방식과 대상, 또 범위를 두고는 이견이 큽니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



매일 아침 대장동 사건 항소 포기 규탄 대회를 이어가고 있는 국민의힘은 오늘은 과천 법무부 청사 앞을 택했습니다.



이번 항소 포기는 법무부의 외압에서 비롯됐단 주장을 계속 이어가며, 정성호 법무장관의 사퇴를 촉구하는 한편, 민주당을 향해서는 국정조사 수용을 촉구했습니다.



국민의힘은 민주당이 다수인 법제사법위원회가 아닌, 여야 동수로 구성된 별도의 특별위원회를 만들어, 대통령실과 법무부의 항소 포기 외압 의혹을 집중적으로 조사해야 한다고 주장하고 있습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 외압에 대해서는 기필코 국민과 함께 진실을 규명해야 합니다. 반드시 국정조사 특위 구성해야 합니다.]



민주당은 국정조사 필요성에는 공감하고 있지만, 방향이 아예 다릅니다.



일단, 대장동 사안을 잘 아는 국회 법제사법위원회에서 국정조사를 하는 게 효율적이라고 보고 있습니다.



국민의힘 주장처럼 특별위원회를 만들면, 구성 시간도 많이 걸리고, 계획서도 채택해야 하는 만큼, 신속성이 떨어진다는 겁니다.



또, 국정 조사의 핵심은 검찰의 대장동 사건 수사와 기소에 문제가 없었는지에 집중해야 한다고 맞서고 있습니다.



[백승아/민주당 원내대변인 : 민주당은 (검찰의) 조작 수사, 표적 기소, 또 집단 항명 등 범위를 넓게 하자는 것이고, 법사위에서 진행하자는 것이고….]



조사 방식과 대상 범위를 두고 여야 이견이 큰 상황 속, 여야 원내지도부는 오늘 오후 다시 협의에 나설 계획입니다.



(영상편집 : 이재성)