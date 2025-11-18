[날씨] 올가을 첫 영하권…목요일 아침까지 추위 계속

<앵커>



오늘(18일) 아침, 서울에도 올가을 첫 영하권의 추위가 나타났습니다. 내일 아침도 오늘만큼이나 춥다고 하는데요. 이번 추위 언제까지 이어질지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



일부 동쪽 지역에 내려져 있던 한파특보는 모두 해제됐지만, 낮에도 추위가 여전합니다.



현재 서울의 기온 2.9도에 체감하는 온도는 0도 가까이 떨어져 있습니다.



내일도 오늘만큼 춥겠겠고요.



추위는 목요일 낮부터 물러가겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 7도, 울산 8도 예상되고요.



찬 바람이 쌩쌩 불어 들면서 체감하는 온도는 기온보다 3~4도가량 낮겠습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 일부 전북 지역에 살짝 비구름이 걸쳐져 있습니다.



추위 속에 비가 눈으로 바뀌어 내리면서 오늘 충남권에서도 첫눈 소식이 들려왔는데요.



현재 제 옆으로는 홍성 기상대에서 관측된 첫눈 사진입니다.



작년보다 9일이나 빨랐습니다.



오늘 충남 서해안과 호남, 제주 지역은 밤까지 비나 눈이 더 이어지겠습니다.



해안가를 따라 내려져 있던 강풍 특보는 대부분 해제됐고요.



현재는 경북, 남부 동해안 지역에만 강풍 특보가 남아 있습니다.



동쪽 지역에 대기가 무척 건조합니다.



화재 사고가 나기 쉬운 요즘입니다.



불씨 관리 잘해주셔야겠습니다.



전남 서해안과 제주 지역은 내일 아침까지 비나 눈이 더 이어지겠습니다.



