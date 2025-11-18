뉴스

김환기 전면점화, 123억 원에 낙찰…한국 미술품 경매가 역대 2위

유영규 기자
작성 2025.11.18 11:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김환기 1971년 작 '19-VI-71 #206' (사진=크리스티 코리아 제공, 연합뉴스)
▲ 김환기 1971년 작 '19-VI-71 #206'

한국 추상미술 선구자 김환기(1913∼1974)의 전면점화가 한국 현대 미술품 경매 역사상 두 번째로 높은 가격을 기록했습니다.

김환기의 1971년작 전면점화 '19-VI-71 #206'은 17일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스티 뉴욕 '20세기 이브닝 세일'에서 840만 달러(약 123억 1천600만 원)에 낙찰됐습니다.

약 110억∼146억 6천만 원(750만∼1천만 달러)에 출품돼 추정가 중간 수준에 판매됐습니다.

구매자 수수료 포함 가격은 1천29만 5천 달러(약 151억 원)입니다.

이는 2019년 홍콩 경매에서 당시 환율로 약 132억 원(수수료 포함 153억 원)에 낙찰돼 한국 미술품 경매 최고 기록을 세운 김환기의 '우주'(05-IV-71 #200)에 이어 두 번째로 비싼 가격입니다.

'19-VI-71 #206'은 가로 254㎝, 세로 203㎝ 크기로 화면에 방사선 형태로 확산하는 점들이 우주로 팽창하는 듯한 무한한 공간감을 표현한 작품입니다.

하단의 에메랄드빛 띠는 상부보다 한층 깊은 색조로 그려져 신비롭고 초월적인 분위기를 자아냅니다.

이 시기 제작된 작품 중 200호(가로 259.1㎝, 세로 193.9㎝) 이상은 30점 이내로 추정되기 때문에 매우 희소성이 높은 작품이라고 크리스티는 소개했습니다.

(사진=크리스티 코리아 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지