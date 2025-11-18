이민지, LPGA 투어 '안니카 메이저어워드' 두 번째 수상

▲ 이민지(왼쪽)와 안니카 소렌스탐

미국여자프로골프(LPGA) 투어가 오늘(18일) 2025시즌 시상식을 개최했습니다.미국 플로리다주 네이플스의 리츠칼튼호텔에서 열린 2025시즌 LPGA 투어 시상식에서는 롤렉스 안니카 메이저 어워드와 신인상 등 주요 부문을 시상했습니다.한 해 동안 5대 메이저 대회에서 가장 좋은 성적을 낸 선수에게 주는 롤렉스 안니카 메이저 어워드는 교포 선수 이민지(호주)가 받았습니다.이민지는 올해 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승했고, 에비앙 챔피언십 공동 3위를 기록했습니다.또 셰브론 챔피언십 공동 14위, AIG 여자오픈 공동 13위 등 4개 메이저 대회에서 '톱20' 성적을 냈습니다.US여자오픈에서도 공동 22위로 선전했습니다.2014년 창설된 이 상을 두 번 받은 것은 이민지가 처음입니다.이민지는 2022년에 이어 올해 다시 롤렉스 안니카 메이저 어워드 수상자가 됐습니다.신인상은 이미 수상자로 확정된 야마시타 미유(일본)가 받았습니다.지난해 사이고 마오에 이어 2년 연속 일본 선수가 LPGA 투어 신인상 포인트 부문 1위를 차지했습니다.선수의 경기 결과와 성과를 통해 LPGA의 정신과 가치를 가장 잘 구현한 선수에게 주는 파운더스 어워드는 스테이시 루이스(미국)가 수상했습니다.이 상은 동료 선수들의 평가 결과로 수상자를 정합니다.올해 첫 우승을 달성한 선수들도 무대에 올라 축하를 받았습니다.한국 선수로는 임진희, 이소미가 올해 투어 첫 승 기쁨을 누렸습니다.올해의 선수와 평균 타수 1위는 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십이 끝난 뒤 수상자가 정해집니다.(사진=LPGA 투어 소셜 미디어 동영상 화면 캡처, 연합뉴스)