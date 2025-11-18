김민종X예지원, SBS '나이트라인'서 美 영화제 3관왕 소감 "난리가 났다"

이미지 확대하기

배우 김민종과 예지원이 '글로벌 스테이지 할리우드 영화제 2025' 3관왕 소감과 비하인드를 털어놨다.18일 방송된 SBS 뉴스 '나이트라인' 초대석에 배우 김민종과 예지원이 출연했다. 이 날 두 사람은 지난 10월 미국 할리우드 TCL 차이니즈 시어터에서 개최된 '글로벌 스테이지 할리우드 영화제 2025'에서 작품상, 감독상, 각본상을 수상하며 3관왕에 오르며 개봉 전부터 화제를 모으고 있는 영화 '피렌체'에 대한 이야기를 나눴다.'피렌체'는 중년의 남자 석인이 젊은 시절 자신의 열정이 숨쉬던 피렌체의 햇살 아래 다시 피어나는 치유의 서사를 그린 로드무비다. 김민종의 20년 만의 스크린 복귀작이다.김민종은 "저도 이렇게 오랜만인지는 기사를 보고 알았다. 항상 영화에 대한 그리움과 꿈이 있었다보니 너무 긴장된다. 관객분들이 어떻게 봐주실지 기대고 설렌다"는 소감을 전했다.'피렌체'는 한국과 이탈리아의 합작으로 화제가 되고 있는 작품이기도 하다. 예지원은 "한국 영화가 세계로 더 많이 뻗어나갈 수 있는 다리 역할이 되기를 진심으로 바란다"고 밝혔다. 이번 작품에서 예지원은 이탈리아어로 대사를 하기 위해 한 달 반 동안 연습에 매진했다.두 배우가 '글로벌 스테이지 할리우드 영화제 2025' 3관왕 소식을 알게 된 것은 블라인드 시사회 뒷풀이 때였다.김민종은 "처음에는 멍했다. 그러다가 감독님에서부터 스태프들 배우들까지 다들 난리가 났다. 뒤풀이에 와준 동료 배우들도 다들 너무 축하한다고 하더라"라며 "아무래도 우리나라 최초이다 보니 아직도 어안이 벙벙하다. 정말 이게 현실인가 싶은 마음이다"라고 털어놨다.국내 관객과의 만남을 앞둔 김민종은 "마음의 문을 조금만 열고 보시면 충분히 힐링이 될 수 있는 영화"라는 말을 전했다. 예지원은 "중년에도 이렇게 아름다운 영화를 할 수 있어서 감사하다. 여전히 빛날 수 있고 아름답다는 용기를 얻었다. 60대, 70대도 이러한 영화를 할 수 있었으면 좋겠고. 관객 분들과 함께 공감과 위로를 나누고 싶다는 욕심을 갖게 됐다"는 소감을 밝혔다.'피렌체'는 오는 26일 국내 극장에 개봉한다.<사진출처 = SBS NEWS '나이트라인' 캡처>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)