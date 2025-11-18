지드래곤, 세계에서 가장 옷 잘 입는 스타…" 20년째 패션 아이콘"

이미지 확대하기

가수 G-DRAGON이 미국 Complex가 선정한 '21세기 베스트 드레서'에 유일한 아시아 아티스트로 이름을 올리며 압도적 클래스를 입증했다.G-DRAGON이 지난 11월 12일(현지 시간 기준) 미국의 패션∙문화 전문 미디어 Complex Networks(이하 'Complex')에서 공개한 '21세기 베스트 드레서' 16위에 선정됐다. 카니예 웨스트(Kanye West), 리한나(Rihanna), 퍼렐(Pharrell), 데이비드 베컴(David Beckham) 등 세계 패션을 움직이는 이름들과 어깨를 나란히 하며 글로벌 무대에서도 통하는 패션 아이콘으로서의 확고한 존재감을 보여줬다.Complex는 G-DRAGON에 대해 "K-POP이 전세계 열풍을 몰고 오기 전부터 패션의 기준을 세운 인물이다. 언제나 트렌드에 한발 앞서 있었다"고 평했다. 이어 "데뷔한 지 거의 20년이 지난 지금도 G-DRAGON은 여전히 K-POP에서 '스타일'의 개념을 새롭게 정의하며, 경계를 허물고, 패션을 자기표현의 한 가지 형태로 바라볼 수 있도록 한 세대 전체에 영감을 주고 있다"고 전하며 한국 아티스트가 패션 산업 전반에 미친 선구자적 영향력을 강조했다.G-DRAGON은 데뷔 초기부터 독보적 감각으로 스타일 아이콘으로 인정받아 왔으며, 여전히 '패션의 기준'을 제시하며 문화의 중심에 서 있다. 데뷔 초 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)의 스컬 스카프, 꼼데가르송(COMME des GARÇONS), '나이키 에어 모어 업템포(Nike Air More Uptempo)' 등 시대를 앞선 아이템을 소화하며 하이패션과 스트리트웨어의 경계를 허물었다. 특히 2016년 샤넬(CHANEL)의 첫 아시아 남성 글로벌 앰배서더로 선정된 이후 지금까지 활동을 이어오고 있으며, 나이키(Nike)·제이콥 앤 코(Jacob & Co.) 등과의 협업을 통해 선보인 제품들은 곧바로 세계적 트렌드로 확산되며 G-DRAGON의 독보적 브랜드 파워를 입증했다.또한 G-DRAGON은 지난 20년 동안 패션계의 흐름을 새롭게 정의해왔다. 공항에 등장하는 순간 전 세계 SNS를 뒤흔들며 '공항 패션'을 하나의 글로벌 문화적 현상으로 자리 잡게 했고, 남성 아티스트에게는 파격적이던 젠더리스 스타일을 주류 트렌드로 이끌어냈다. 또한 'PEACEMINUSONE × Nike' 협업은 단순한 스니커 출시를 넘어 전 세계 패션 소비 문화를 변화시킨 결정적 계기로 평가되며, 이후 럭셔리 브랜드들의 K-POP 아티스트 협업이 본격화되는 흐름을 만드는 데 핵심적 역할을 했다.이번 선정은 G-DRAGON이 지난 20년간 패션과 문화 전반에서 구축해온 영향력이 글로벌 시장에서 다시 한 번 공식적으로 인정받은 결과다. K-POP을 넘어 세계 패션 신에서 축적해온 그의 위상이 앞으로도 계속 확장될 것임을 보여주는 의미 있는 지표이기도 하다.한편, G-DRAGON은 전 세계 16개 도시에서 36회 공연을 성공적으로 마친 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]'의 서울 앙코르 공연을 앞두고 있다. K-POP을 대표하는 스타일 아이콘이자 아티스트로서 G-DRAGON이 한국에서 선보일 대미 무대에 국내외 팬들의 기대가 모이고 있다.사진=백승철 기자, ELLE(SBS연예뉴스 강경윤 기자)