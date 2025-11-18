이경실 달걀, 난각번호 4번인데 1만 원대… "품질이 기준 돼야" 회사 해명

방송인 이경실이 달걀을 품질에 비해 다소 고가에 판매했다는 이유로 비판을 받았다.



지난 16일 조혜련은 자신의 소셜미디어를 통해 이경실이 런칭한 달걀 제품을 홍보하며 "포장부터 다르다", "옐로우와 화이트의 조화" 등 문구와 함께 상품 이미지를 게시했다. 이경실이 본격적으로 홍보에 나서진 않았지만 조혜련이 "한번 드셔보시라"고 적극적으로 홍보를 하면서, 자연스럽게 많은 이들의 관심에 '이경실 달걀'에 쏠렸다.



하지만 온라인 커뮤니티를 중심으로 이경실이 판매하는 달걀 상품의 가격대가 너무 비싸게 책정된 게 아니냐는 비판이 나왔다. 난각번호 1번 달걀은 온라인에서 30구 기준 1만5000원~2만원 수준인데, 난각번호 4번인 이경실 달걀 역시 비슷한 가격에 판매되고 있기 때문이다.



달걀 난각번호는 사육 환경을 알려주는 번호를 뜻한다. 1은 방사 사육, 2는 축사 내 평사, 3은 개선된 케이지, 4는 기존 케이지를 말한다.



이에 이경실 달걀 회사는 온라인 구매 페이지에 '4번 달걀 덕분에'라는 제목의 설명문을 통해 "달걀 생산자라면 난각번호와 관계없이 서로를 존중해야 한다"며 "요즘 농장은 상향평준화되어 과거처럼 살충제 검출을 우려할 상황이 아니다"라고 설명했다.



또 "동물복지란의 가격은 환경과 동물 존중에 대한 비용일 뿐, 품질 차이는 아니다", "모든 농장이 동물복지가 되면 달걀은 3000원이 될 수도 있다"고 주장했다. 이어 "이것이 시장에 4번 달걀이 필요한 이유이며, 구매 기준은 난각번호가 아니라 품질이 되어야 한다"고 강조했다.



한편 조혜련이 올렸던 홍보 게시물은 현재 SNS에서 삭제된 상태다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)