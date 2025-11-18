톰 크루즈, 생애 첫 오스카 트로피…40여 년 만에 공로상

▲ 오스카 공로상 받은 배우 톰 크루즈

할리우드 스타 톰 크루즈가 아카데미 공로상을 받으며 생애 첫 오스카 상을 수상했습니다.현지시간 17일 AP통신과 피플지 등에 따르면 크루즈는 전날 밤 로스앤젤레스(LA) 할리우드 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에서 아카데미 공로상을 받았습니다.미 영화예술과학아카데미(AMPAS) 이사회가 선정하는 아카데미 공로상은 평생 뛰어난 업적을 쌓거나 영화 예술에 특별히 기여한 인물에게 수여됩니다.크루즈는 "영화는 나를 전 세계로 데려다주고, 내가 다른 것들을 이해하고 존중하도록 도우며, 우리 모두가 공유하는 인간성, 우리가 얼마나 많은 면에서 닮았는지를 보여준다"고 말했습니다.이어 "우리가 어디에서 왔든, 극장 안에서 우리는 함께 웃고 함께 느끼고 함께 희망한다. 그것이 바로 이 예술 형식의 힘"이라며 "그래서 영화가 중요한 것이고, 영화 제작은 내가 하는 일이 아니라, 바로 나 자신"이라고 강조했습니다.미 언론은 시상식에서 크루즈의 이름이 호명됐을 때 객석의 동료 영화인들이 약 2분간 기립박수를 보냈으며, 크루즈는 금빛 명예 트로피를 꽉 쥐고 연설하면서 눈시울을 붉히기도 했다고 전했습니다.과거 크루즈는 아카데미 연기상 후보에 3차례, 제작자로서 작품상 후보에 1차례 올랐으나, 수상은 한 번도 하지 못했습니다.후보에 올랐던 작품은 1990년 '7월 4일생'(남우주연상 후보), 1997년 '제리 맥과이어'(남우주연상 후보), 2000년 '매그놀리아'(남우조연상 후보), 2023년 '탑건: 매버릭'(작품상 후보)이었습니다, 이번 공로상 수상은 그가 영화계에 데뷔한 1981년 이후 44년 만이며, 아카데미 후보에 처음 지명된 1990년 이후 35년 만입니다.아카데미 측은 지난 6월 공로상 수상자를 발표하면서 크루즈에 대해 "영화 제작 커뮤니티와 (관객들을 위한) 극적인 경험, 스턴트 커뮤니티에 대한 놀라운 헌신으로 우리 모두에게 영감을 불어넣었다"고 평가한 바 있습니다.(사진=게티이미지)