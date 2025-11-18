한국판 NTE 보고서 낸다…"해외 무역장벽 대응 강화"

▲ 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 17일 서울 중구 대한상공회의소에서 제51차 통상추진위원회를 주재하고 있다.

산업통상부는 오늘(18일) 여한구 통상교섭본부장 주재로 정부 관련 부처, 배터리·철강·바이오·화장품·화학 등 주요 업종 단체 관계자들이 참석한 가운데 '민관합동 무역장벽 대응 강화 간담회'를 열고, 내년 상반기 '한국판 NTE 보고서'를 발간하겠다고 밝혔습니다.미국 무역대표부는 통상법을 근거로 매년 약 60여 개 교역국의 무역 환경 및 주요 관세·비관세 조치를 평가하는 보고서인 '외국 무역 장벽에 대한 국가 무역 평가 보고서', NTE 보고서를 펴내고 있습니다.한국 정부가 미국의 NTE와 같은 정부 보고서를 펴내기로 한 것은 세계적으로 자국 우선주의 무역 질서가 강화하면서, 각국이 각종 무역장벽을 강화하는 추세여서 이 같은 흐름에 체계적으로 대응할 필요성이 커졌기 때문입니다.산업부는 연내 한국판 NTE 보고서 작성을 위한 전담 태스크포스를 가동할 계획입니다.여 본부장은 "한미 관세 협상은 타결됐지만 통상 환경이 구조적인 뉴노멀로 진입한 상황에서 무역 장벽 대응을 위한 보다 공세적 통상 정책 추진이 필요하다"며, "통상교섭본부를 컨트롤타워로 해 민관 역량을 결집해 우리 기업들 해외 진출을 적극 지원해 나갈 것"이라고 말했습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)