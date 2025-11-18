전민철, 마린스키 입단 후 첫 내한…내년 1월 갈라 공연 출연

▲ 발레 갈라 공연 '더 나잇 인 서울' 포스터

발레리노 전민철이 마린스키 발레단 정식 입단 후 처음으로 한국 무대에 섭니다.공연기획사 이프로덕션은 내년 1월 3∼4일 서울 국립극장 해오름극장에서 전민철 등이 출연하는 발레 갈라 공연 '더 나잇 인 서울'(THE NIGHT IN SEOUL)을 개최한다고 밝혔습니다.'더 나잇 인 서울'은 러시아 마린스키 발레단, 로열 덴마크 발레단, 아메리칸 발레 시어터(ABT), 파리 오페라 발레단 등 유명 무용단 소속 무용수들이 출연하는 갈라 공연입니다.지난 10월 마린스키 발레단에 퍼스트 솔로이스트로 정식 입단한 전민철은 이번 공연을 통해 입단 이후 첫 국내 무대에 오릅니다.전민철은 발레리나 나가히사 메이와 마린스키 버전 '로미오와 줄리엣'과 차이콥스키 파드되(2인무) 등을 선보입니다.로열 덴마크 발레단 소속 발레리나 홍지민의 무대도 눈길을 끕니다.홍지민과 로열 덴마크 발레단원들은 부르농빌의 '라 실피드', '나폴리' 등 대표 레퍼토리를 공연합니다.발레리나 서윤정, 최연서 등이 속한 ABT는 모던 발레 레퍼토리를 선보입니다.올해 로잔 콩쿠르에서 우승한 뒤 ABT 스튜디오 컴퍼니에 입단한 발레리노 박윤재도 ABT 무용수들과 함께 무대에 섭니다.이와 함께 파리 오페라 발레 소속 발레리나 강호현은 로렌조 렐리와 '잠자는 숲 속의 미녀' 등을 공연합니다.(사진=이프로덕션 제공, 연합뉴스)