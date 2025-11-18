"항생제 남용은 순간, 내성은 평생…포괄 감시체계 구축해야"

이미지 확대하기

▲ '항생제 남용은 순간! 내성은 평생입니다' 대국민 홍보 슬로건

질병관리청은 '세계 항생제 내성 인식 주간'을 맞아 항생제 내성의 심각성을 알리고 올바른 항생제 사용 문화를 확산하기 위한 대국민 캠페인을 실시한다고 밝혔습니다.항생제 내성은 세균이 반복적인 항생제 노출로 인해 약에 적응하면서, 기존 치료제가 더 이상 듣지 않게 되는 현상으로 치료 실패는 물론 의료비 증가도 초래합니다.질병청은 '항생제 남용은 순간! 내성은 평생입니다'라는 대국민 홍보 슬로건을 통해 항생제 사용에 대한 올바른 인식을 확산하고, 반드시 의사의 처방에 따라 신중하게 복용하는 문화를 유도할 방침입니다.이 밖에 항생제는 처방받은 용법과 기간을 준수해 복용해야 하며, 임의로 항생제 복용을 중단하지 않아야 한다는 내용 등 내성 예방 수칙도 널리 알릴 예정입니다.의사들에게는 이번 캠페인을 통해 책임 있는 처방과 소통의 중요성을 강조하며, 항생제 처방 시 환자에게 올바른 복용 방법과 이유를 상세히 설명해 달라고 당부하기로 했습니다.한편 질병청 국립보건연구원은 19일까지 이틀간 원헬스(One Health) 항생제 내성 국제 심포지엄을 엽니다.원헬스란 건강에 영향을 주는 여러 요인에 여러 부처·부문이 공동 대응한다는 개념입니다.심포지엄에서 이화영 가톨릭대 교수는 "한국은 5년 주기로 국가 항생제 내성 관리대책을 수립해 항생제 내성에 대응해 왔지만, 부처 간 유기적 협업 부족 등 한계가 여전히 존재한다"며 "변화를 이끌려면 영역 간 통합 활동을 촉진하고, 동물·인간·환경 전 영역을 포괄하는 항생제 내성 감시 체계를 구축해야 한다"고 제안했습니다.임승관 질병청장은 "항생제 내성 문제는 사람, 동물, 환경, 식품 분야가 서로 긴밀하게 연결된 공중 보건의 심각한 위협"이라며 "질병청은 국가 공중 보건의 중추 기관으로서 항생제 내성의 위협으로부터 국민의 건강을 보호하고, 더 안전한 사회를 만들겠다"고 말했습니다.질병청에 따르면 2023년 기준 우리나라의 항생제 사용량은 인구 1천 명당 31.8 DID(Defined Daily Dose)로, 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 튀르키예 다음으로 2위였고 OECD 평균 18.3 DID를 크게 웃돌았습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)