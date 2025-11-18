NBA 제임스, 내일 유타전서 복귀할까…레이커스 훈련 소화

▲ 경기 지켜보는 르브론 제임스(왼쪽)

미국프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스 슈퍼스타 르브론 제임스의 복귀가 임박했습니다.AP통신은 오늘 제임스가 이날 열린 레이커스 훈련에 참여했다고 전했습니다.비시즌에 오른쪽 좌골신경통이 발생한 제임스는 치료에 집중해왔습니다.좌골신경통은 허리에서 시작해 발까지 이어지는 좌골신경이 손상되거나 압박될 때 발생하는 신경통의 일종으로, 제임스는 2003-2004시즌 데뷔 후 처음으로 개막전에 결장했습니다.레이커스는 내일 유타 재즈와 홈 경기를 앞두고 있습니다.제임스가 이 경기에 나설지는 아직 결정되지 않았습니다.제임스가 다시 엔트리에 올라 코트를 밟는다면 NBA 역사상 최초로 23번째 시즌을 맞이하게 됩니다.오랜만에 팀 동료들과 5대5 연습 경기도 소화한 제임스는 훈련 후 "원래 내 모습을 되찾으려 노력 중"이라며 "앞으로 몸이 어떻게 반응하는지 살펴봐야 한다"고 말했습니다.그는 "내 폐는 신생아 수준이다. 심폐 기능을 성인 수준으로 회복하는 게 가장 중요하다"며 "(훈련하면서) 지시하느라 소리를 질렀더니 목소리가 사라져 버렸다. 차를 많이 마시고 휴식을 취하면서 목소리를 되찾아야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.제임스는 통증이 완전히 사라진 상태는 아니라고 전했습니다.제임스는 "좌골신경통을 겪어본 사람이라면 어느 날 아침 일어나서 침대에서 내려와 발을 디딜 때 통증이 없기를 바라는 마음을 알 거다. 밤에 잠자리에 들 때도 침대에 누우면서 통증이 없길 바란다"며 "최근엔 꽤 괜찮은 상태긴 하다. 운동과 유연성 훈련을 하고, 긍정적인 마음가짐을 유지하고 있다"고 설명했습니다.J.J.레딕 레이커스 감독은 "제임스가 처음으로 팀 훈련에 함께해 정말 좋았다"고 말했습니다.제임스가 없는 동안 레이커스를 루카 돈치치와 오스틴 리브스가 쌍끌이하고 있습니다.10승 4패를 쌓은 레이커스는 서부 4위로 선전 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)