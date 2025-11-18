[자막뉴스] "케데헌 부르지마" 학교 방침에 '발칵'…"뭐가 문제인데?" 부모들도 황당

영국 남부의 한 초등학교에서 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스', 일명 '케데헌' OST를 금지했습니다.



'케데헌'은 노래로 악귀들을 물리치는 걸그룹 헌트릭스가 보이밴드 사자보이즈로 위장한 악귀들과 맞서는 이야기를 그린 애니메이션입니다.



BBC는 잉글랜드 도싯 지역에 있는 한 영국 성공회 학교가 이 애니메이션의 노래를 학교에서 부르지 못하도록 조치했다고 보도했습니다.



이 학교는 유치부부터 초등 1~2학년 학생들이 다니는 소규모 학교입니다.



학교 측은 지난 14일 학부모들에게 공지를 보내, 노래에 반복적으로 등장하는 '악귀' 표현이 일부 구성원에게 신념상 불편함을 준다며 금지 이유를 설명했습니다.



기독교 정신과 맞지 않는 주제라는 판단입니다.



하지만 이번 조치에 대해 비판도 나옵니다.



한 학부모는 BBC와의 인터뷰에서 자신을 무신론자라고 밝히며, "아이들이 자신감을 높이기 위해 부르는 무해한 노래일 뿐"이라며 과도한 조치라고 반박했습니다.



논란이 커지자 학교는 다시 공지를 보내 이번엔 일부 학부모들로부터 팀워크·용기·친절 등 긍정적인 메시지가 담긴 콘텐츠라는 의견도 있었다고 밝혔습니다.



그러면서도 학부모가 집에서 어떤 콘텐츠를 선택할지는 존중하지만, 학교 공동체 내 다양한 믿음도 고려해야 한다고 재차 강조했습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 육도현 / 화면출처: BBC / 제작: 디지털뉴스편집부)