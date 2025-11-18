이승기, 신곡 '너의 곁에 내가' 전격 공개…"파워풀 보컬로 기대감"

가수 이승기가 오늘(18일) 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 발표를 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개하며 기대감을 높였다.



소속사 빅플래닛메이드엔터는 17일 오후, 공식 채널을 통해 이승기의 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.



티저 영상은 어둠이 내려앉은 도시의 골목을 질주하는 이승기의 모습과 도심의 불빛을 배경으로 밴드와 함께 열창하는 이승기의 열정적인 모습이 등장하며 신곡의 짙은 감성과 드라마틱한 분위기를 예고하고 있다.



신곡 '너의 곁에 내가'는 파워풀한 밴드 사운드와 이승기의 폭발적인 보컬이 어우러져 깊은 감성을 자아내는 록 사운드의 곡이다. 지치고 힘든 모든 순간에 항상 곁을 지켜주겠다는 따뜻한 위로를 전하는 메시지가 담겨 있다.



이승기는 '너의 곁에 내가'와 함께 또 다른 신곡 'Goodbye'도 선보인다. 서정적인 기타 선율 위로 연인에게 마지막 인사를 차마 건넬 수 없는 애절한 마음을 섬세하게 담아낸 'Goodbye'는 이승기표 감성 발라드로 깊어진 가을만큼 진한 여운을 선사한다.



이승기는 지난 5월 발표된 디지털 싱글 '정리'에 이어 이번 '너의 곁에 내가'에도 작사, 작곡에 직접 참여해 곡 전반에 자신만의 색채와 음악적 진정성을 담아내며 아티스트로서의 깊어진 역량을 증명했다.



이승기의 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'는 18일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.



사진 제공 = 빅플래닛메이드엔터







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)