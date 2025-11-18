뉴스

연말 쇼핑 시즌 맞아 아마존·쿠팡 사칭 급증…"피싱 주의"

박현석 기자
작성 2025.11.18 10:26 조회수
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

블랙 프라이데이와 연말 쇼핑 시즌을 맞아 전 세계적으로 가짜 쇼핑 웹사이트가 많이 증가한 것으로 나타나 이용자 주의가 요구됩니다.

글로벌 사이버 보안 기업 노드VPN은 8월부터 지난달까지 수집한 데이터를 분석한 결과 가짜 아마존 웹사이트 수가 9월 대비 10월에 232% 급증했다고 밝혔습니다.

특히 이베이 사칭 사이트는 525%나 늘었다고 노드VPN은 설명했습니다.

가짜 웹사이트뿐 아니라 주문, 배송, 환불 등 소비자가 민감하게 반응하는 부분을 겨냥한 정교한 이메일 공격과 악성 링크 유포도 다수 이뤄졌습니다.

노드VPN이 개인 정보 보호 인식을 조사한 결과 소비자의 약 68%가 피싱 웹사이트를 식별하는 방법을 알지 못하는 것으로 나타났습니다.

국내에서도 쿠팡과 현대카드, CJ대한통운 등 유명 브랜드를 사칭해 피싱 웹사이트를 만들고, 개인정보 입력이나 악성코드 설치를 유도하는 사례가 재유행하고 있다는 진단입니다.

노드VPN은 항상 공식 웹사이트를 직접 입력해 접속할 것, 주소창에 'https://'와 자물쇠 아이콘이 있는지 확인할 것, 이메일 내 링크보다는 공식 사이트로 이동해 확인할 것 등을 권고했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
