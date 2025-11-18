뉴스

디즈니+·티빙·웨이브 한 번에… OTT 3종 번들 요금제 출시

▲ 디즈니+. 티빙, 웨이브 로고

글로벌OTT와 토종OTT가 통합된 서비스를 출시했습니다.

디즈니코리아와 티빙은 18일 디즈니+, 티빙, 웨이브를 모두 이용할 수 있는 번들 상품을 출시했다고 밝혔습니다.

3개 플랫폼의 스탠더드 상품을 묶은 요금제는 월 2만 1천500원으로, 디즈니+와 티빙 2종만 이용하는 월 1만 8천 원 번들 요금제도 함께 출시됐습니다.

또한 디즈니플러스는 티빙 및 CJ ENM 콘텐츠를 해외에 선보이는 글로벌 창구 역할도 맡기로 했습니다.

김소연 디즈니코리아 대표는 "국내 론칭 4주년을 맞이한 디즈니+가 티빙과의 파트너십을 통해 혁신적인 번들 상품을 출시하게 되어 뿌듯하다"며 "본 파트너십이 한국 스트리밍 시장의 판도를 바꾸는 '게임 체인저'가 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.

티빙 최주희 대표는 "국내 이용자들에게 합리적인 서비스를 선보이게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 티빙은 강력한 콘텐츠 라이브러리를 기반으로 이용자들에게 더 큰 즐거움과 감동을 전할 수 있도록 과감하고 혁신적인 도전을 이어갈 것"이라고 말했습니다.

(사진=월트디즈니컴퍼니 코리아 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
