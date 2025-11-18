캄보디아 리딩방 사기 피해금 세탁한 조직원 20명 구속

▲ 강남 한 호텔에서 압수한 현금다발

캄보디아, 필리핀 등지에 거점을 둔 사기 조직에 수백억 원의 사기 피해 금액을 세탁해 전달한 조직이 무더기로 구속됐습니다.부산 중부경찰서는 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책 40대 A 씨를 비롯해 84명을 검거하고 이 중 20명을 구속 송치했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 수도권에서 범죄 피해 자금 세탁 조직을 운영한 A 씨 등은 캄보디아와 필리핀에 거점을 둔 주식투자 리딩방 사기 조직원에게 대포통장을 공급하고, 서울과 경기 지역에 허위 상품권 업체를 만들었습니다.이들은 마치 상품권 거래가 있었던 것처럼 가장해 세탁한 범죄 수익금 229억 원을 해외 사기 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 강남 고급 호텔에 위치한 조직 은신처를 급습해 범죄 수익금 3억 9천500만 원을 압수하고 일부 금액을 기소 전 추징 보전했습니다.경찰 관계자는 "해외로 출국한 3명을 추적하고 조직 윗선을 추적해 범죄수익금 환수에 노력하고 있다"고 말했습니다.(사진=부산 중부경찰서 제공, 연합뉴스)