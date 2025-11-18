한국계 운영 미국 마트도 샬럿 이민 단속 '타깃'…"직원들 끌려가"

▲ 이민 단속 과정에서 깨진 차 유리창 파편

미국 노스캐롤라이나주의 최대 도시 샬럿에서 최근 벌어진 대대적 이민 단속에 한국계가 운영하는 식료품 마트도 피해를 본 것으로 나타났습니다.뉴욕타임스는 17일(현지시간) 지난 주말 샬럿을 급습한 미 국경순찰대의 이민 단속 소식과 함께 식료품 체인점 슈퍼G마트의 피해 사례를 전했습니다.슈퍼G마트는 한국에서 건너온 이민자 가족이 운영하는 노스캐롤라이나주의 식료품 체인입니다.아이린 한이 사장, 두 아들인 피터 한과 폴 한이 각각 부사장과 운영관리자를 맡고 있습니다.피터 한의 설명에 따르면 토요일인 지난 15일 오후 2시 슈퍼G마트 파인빌 지점에 스포츠유틸리티(SUV) 차량들을 앞세운 국경순찰대가 들이닥쳤습니다.차에서 내린 요원들은 일제히 마트 직원들을 매장 밖으로 끌어내기 시작했습니다.20대 직원 한 명은 매장 밖으로 끌려 나간 뒤 콘크리트 바닥에 얼굴이 짓이겨졌습니다.카트를 매장 안으로 옮기는 작업을 하던 직원 5명 중 3명은 현장에서 단속 요원에 연행됐습니다.순식간에 벌어진 폭압적인 단속에 현장은 아수라장이 됐습니다.직원들과 매장을 찾은 한인들은 비명을 지르며 달아났습니다.혼비백산해 화장실에 숨은 고등학생 계산원들도 있었습니다.이민자 단속은 이튿날에도 계속됐습니다.피터 한 부사장은 NYT에 국경순찰대 단속 다음 날 파인빌 지점 직원 80명 중 절반 이상이 불안감에 근무를 하지 못했다고 전했습니다.국경순찰대 등에 따르면 지난 15일 샬럿의 이민자 단속으로 하루에만 81명이 체포됐습니다.이민자 옹호단체 시엠브라NC에 따르면 노스캐롤라이나주에서 벌어진 이민 단속 중 역대 최대 규모입니다.샬럿은 최근 은행업이 번성하는 지역으로 중도성향의 민주당 지지자가 많은 도시로 알려져 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)