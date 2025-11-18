진영, 영화 '1977년, 그 해 그 사진' 주역으로 '금마영화제' 첫 참석

이미지 확대하기

배우 진영이 중화권 최고의 영화제로 꼽히는 금마영화제에 첫 참석해 스포트라이트를 받았다.진영은 지난 17일 열린 제62회 '금마영화제' 레드카펫을 밟았다. 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'의 주역으로 영화제의 초청을 받았다.'1977년, 그 해 그 사진'은 1977년 대만 중리를 배경으로 한 작품으로, 혼란과 희망이 공존하던 시대에 세 명의 청춘들이 자신의 꿈을 펼쳐내는 로맨스 시대극이다. 극중 진영은 아픔을 딛고 대만으로 떠난 태권도 코치 '김호희' 역으로 새로운 도전에 나섰다.넷플릭스 '희생자 게임', 영화 '여름날의 레몬그라스' 등에 출연한 대만의 라이징 스타 이목과 호흡을 맞추며 국적을 뛰어넘는 우정과 사랑, 그리고 희망의 메시지를 전달했다. 진영은 이날 영화제에서 현장에 모인 취재진과 팬들의 열렬한 호응 속에서 금마영화제 첫 레드카펫 행사를 마쳤다.진영은 이번 영화제를 통해 최초로 영화를 상영하고 관객들과 첫 GV를 개최하는 등 알찬 일정을 소화했다. 현지 개봉은 오는 12월 24일이다.<사진제공= 매니지먼트 런>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)